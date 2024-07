タカラトミーアーツは、小久保製氷冷蔵株式会社の代表商品「ロックアイス」をミニチュアサイズのマスコットにした「ロックアイス ミニマスコット」(1回400円)を8月上旬から全国のカプセル自販機で順次発売する。

1973年に誕生した「ロックアイス」は昨年50周年を迎えたロングセラー商品だ。代表的なチャック式の商品「ロックアイス1kg」から始まり、現在ではカップタイプやグラスタイプなど用途に合わせて使いやすさを考慮した様々な形態の商品が発売されている。

このように色々な姿で手軽に氷を楽しめる「ロックアイス(R)」がこのたびミニチュアのマスコットとして登場。ラインアップは発売当初のパッケージを模した「ロックアイス 1kg(初期パッケージ)」、現在のパッケージデザインの「ロックアイス 1kg」「ロックアイス カップタイプ」「ロックアイス グラス」の全4種。「ロックアイス」が誇る透明度の高い氷もしっかりと表現され、ミニチュアながら氷の透明感を感じさせる仕上がりとなっている。

左:ロックアイス 1kg初期パッケージ)/右:ロックアイス 1kg

左:ロックアイス カップタイプ/右:ロックアイス グラス

(C)KOKUBO ICE CO., LTD. All Rights Reserved.

※「ロックアイス」は、小久保製氷冷蔵 (株)の登録商標です。

※ガチャ®は(株)タカラトミーアーツの登録商標です。