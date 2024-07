My Hair is Badが9月から開催する全国ツアー「ファイヤーホームランツアー」の対バンアーティストが発表された。

My Hair is Badが9月4日の東京・Zepp Haneda(TOKYO)公演を皮切りに、1月4、5日の埼玉・さいたまスーパーアリーナまで全26会場で28公演を行うこのツアー。このうち9月4日の東京・Zepp Haneda(TOKYO)、10日の愛知・Zepp Nagoya、25日の北海道・Zepp Sapporo、11月7日の大阪・Zepp Osaka Bayside、28日の福岡・Zepp Fukuokaはゲストを迎えて行われる。

このたび東京公演にELLEGARDEN、愛知公演に銀杏BOYZ、北海道公演にストレイテナー、大阪公演にNothing's Carved In Stone、福岡公演にクリープハイプの出演が決定。My Hair is Badにとって縁のある先輩バンドとの対バンになる。

My Hair is Badが7月31日にリリースするニューアルバム「ghosts」には、ツアーのチケット抽選応募用のシリアルコードが封入される。

ファイヤーホームランツアー

2024年9月4日(水)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

<出演者>

My Hair is Bad / ELLEGARDEN



2024年9月10日(火)愛知県 Zepp Nagoya

<出演者>

My Hair is Bad / 銀杏BOYZ



2024年9月22日(日・祝)北海道 北見オニオンホール

<出演者>

My Hair is Bad



2024年9月23日(月・振休)北海道 帯広MEGA STONE

<出演者>

My Hair is Bad



2024年9月25日(水)北海道 Zepp Sapporo

<出演者>

My Hair is Bad / ストレイテナー



2024年9月27日(金)北海道 函館club COCOA

<出演者>

My Hair is Bad



2024年10月4日(金)宮城県 SENDAI GIGS

<出演者>

My Hair is Bad



2024年10月5日(土)福島県 郡山HIP SHOT JAPAN

<出演者>

My Hair is Bad



2024年10月19日(土)広島県 BLUE LIVE HIROSHIMA

<出演者>

My Hair is Bad



2024年10月21日(月)鳥取県 米子AZTiC laughs

<出演者>

My Hair is Bad



2024年10月22日(火)岡山県 CRAZYMAMA KINGDOM

<出演者>

My Hair is Bad



2024年10月29日(火)長野県 NAGANO CLUB JUNK BOX

<出演者>

My Hair is Bad



2024年11月4日(月・振休)香川県 高松festhalle

<出演者>

My Hair is Bad



2024年11月5日(火)高知県 CARAVAN SARY

<出演者>

My Hair is Bad



2024年11月7日(木)大阪府 Zepp Osaka Bayside

<出演者>

My Hair is Bad / Nothing's Carved In Stone



2024年11月12日(火)茨城県 mito LIGHT HOUSE

<出演者>

My Hair is Bad



2024年11月25日(月)熊本県 Django

<出演者>

My Hair is Bad



2024年11月26日(火)鹿児島県 CAPARVO HALL

<出演者>

My Hair is Bad



2024年11月28日(木)福岡県 Zepp Fukuoka

<出演者>

My Hair is Bad / クリープハイプ



2024年11月30日(土)佐賀県 SAGA GEILS

<出演者>

My Hair is Bad



2024年12月5日(木)千葉県 千葉LOOK

<出演者>

My Hair is Bad



2024年12月9日(月)静岡県 Shizuoka UMBER

<出演者>

My Hair is Bad



2024年12月11日(水)新潟県 NIIGATA LOTS

<出演者>

My Hair is Bad



2024年12月12日(木)新潟県 NIIGATA LOTS

<出演者>

My Hair is Bad



2024年12月16日(月)京都府 KYOTO MUSE

<出演者>

My Hair is Bad



2024年12月18日(水)兵庫県 MUSIC ZOO KOBE 太陽と虎

<出演者>

My Hair is Bad



2025年1月4日(土)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

My Hair is Bad



2025年1月5日(日)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

<出演者>

My Hair is Bad