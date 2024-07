劇場アニメ「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」の公開に先立ち、「ご新規さんいらっしゃい♡キンプリ2本立て上映会」の開催が決定。8月6日から8日にかけて、全国7館の劇場で行われる。

「ご新規さんいらっしゃい♡キンプリ2本立て上映会」では、「KING OF PRISM」シリーズの第1作「KING OF PRISM by PrettyRhythm」と第2作「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」を2本立てで上映。応援上映形式で行われ、入場者特典として「初めましての人も丸わかり♡KING OF PRISM手引き」を配布する。会場は北海道・サツゲキ、東京・新宿バルト9、東京・グランドシネマサンシャイン池袋、神奈川・横浜ブルク13、愛知・ミッドランドスクエアシネマ、大阪のT・ジョイ梅田、福岡のT・ジョイ博多。チケットは各劇場で随時販売予定だ。

また公開2週目以降の舞台挨拶情報も明らかに。8月21日の鷹梁ミナトの誕生日には、“生誕記念舞台挨拶”と題し東京・新宿バルト9にミナト役の五十嵐雅が登場する。そのほか梅田、京都、名古屋、静岡、池袋、横浜、豊洲の計7カ所で、キャスト陣による舞台挨拶が行われる。登壇者は記事末のリストで確認を。チケットのプレリクエスト抽選先行は、本日7月29日よりローソンチケットで受け付けている。

「ご新規さんいらっしゃい♡キンプリ2本立て上映会」概要

上映作品

「KING OF PRISM by PrettyRhythm」

「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」

会場・日時

北海道 サツゲキ:2024年8月8日(木)19:15の回

東京都 新宿バルト9:2024年8月7日(水)19:00の回

東京都 グランドシネマサンシャイン 池袋:2024年8月6日(火)20:30の回

神奈川県 横浜ブルク13:2024年8月7日(水)19:00の回

愛知県 ミッドランドスクエア シネマ:2024年8月6日(火)20:30の回

大阪府 T・ジョイ梅田:2024年8月7日(水)19:00の回

福岡県 T・ジョイ博多:2024年8月7日(水)19:00の回

料金

2600円

「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」公開記念舞台挨拶(公開2週目&3週目・鷹梁ミナト生誕上映)概要

「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」鷹梁ミナト生誕記念舞台挨拶

日時:2024年8月21日(水)19:00の回

会場:東京都 新宿バルト9

登壇者:五十嵐雅(鷹梁ミナト役)

料金:2300円

「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」 公開2週目記念舞台挨拶in大阪

日時:2024年8月24日(土)10:00の回、12:10の回

会場:大阪府 T・ジョイ梅田

登壇者:寺島惇太(一条シン役)、蒼井翔太(如月ルヰ役)

料金:2300円

「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」公開2週目記念舞台挨拶in京都

日時:2024年8月24日(土)13:30の回、15:40の回

会場:京都府 T・ジョイ京都

登壇者:寺島惇太(一条シン役)、蒼井翔太(如月ルヰ役)

料金:2300円

「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」 公開2週目記念舞台挨拶in名古屋

日時:2024年8月25日(日)10:30の回、12:45の回

会場:愛知県 ミッドランドスクエア シネマ

登壇者:寺島惇太(一条シン役)、五十嵐雅(鷹梁ミナト役)

料金:2300円

「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」 公開2週目記念舞台挨拶in静岡

日時:2024年8月25日(日)15:10の回、17:25の回

会場:静岡県 シネシティ ザート

登壇者:寺島惇太(一条シン役)、五十嵐雅(鷹梁ミナト役)

料金:2300円

「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」 公開3週目記念舞台挨拶in池袋

日時:2024年8月31日(土)10:00の回、12:20の回

会場:東京都 グランドシネマサンシャイン 池袋

登壇者:寺島惇太(一条シン役)、五十嵐雅(鷹梁ミナト役)、永塚拓馬(西園寺レオ役)

料金:2300円

「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」 公開3週目記念舞台挨拶in横浜

日時:2024年8月31日(土)15:00の回、17:15の回

会場:神奈川県 横浜ブルク13

登壇者:寺島惇太(一条シン役)、五十嵐雅(鷹梁ミナト役)、永塚拓馬(西園寺レオ役)

料金:2300円

「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」 公開3週目記念舞台挨拶in豊洲

日時:2024年9月1日(日)10:30の回、12:50の回

会場:東京都 ユナイテッド・シネマ豊洲

登壇者:畠中祐(香賀美タイガ役)、八代拓(十王院カケル役)

料金:2300円

「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」

2024年8月16日(金)公開

スタッフ

監督:菱田正和

脚本:青葉譲

キャラクターデザイン:松浦麻衣、原将治

CGディレクター:乙部善弘

プリズムショー演出:京極尚彦、乙部善弘、今中菜々

プリズムジャンプ原案:加藤大典

音楽:石塚玲依

音響監督:長崎行男

原作:タカラトミーアーツ、シンソフィア、エイベックス・ピクチャーズ、タツノコプロ

アニメーション制作:タツノコプロ

配給:エイベックス・フィルムレーベルズ

製作:KING OF PRISM Project

キャスト

一条シン:寺島惇太

太刀花ユキノジョウ:斉藤壮馬

香賀美タイガ:畠中祐

十王院カケル:八代拓

鷹梁ミナト:五十嵐雅

西園寺レオ:永塚拓馬

涼野ユウ:内田雄馬

如月ルヰ:蒼井翔太

大和アレクサンダー:武内駿輔

高田馬場ジョージ:杉田智和

高田馬場ジョージGS / 池袋エィス:小林竜之

神浜コウジ:柿原徹也

速水ヒロ:前野智昭

仁科カヅキ:増田俊樹

(c)T-ARTS/syn Sophia/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ/KING OF PRISM Project