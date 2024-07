小田和正初のアナログBOX「Kazumasa Oda Original Album Analog Complete Box」が9月18日にリリースされる。

このボックスには1986年12月にリリースされた1stアルバム「K.ODA」から2022年6月リリースの最新アルバム「early summer 2022」まで計10枚のオリジナルアルバムをコンプリート。また小田の直筆による「K.ODA」の歌詞カードと、レコーディング風景やオフショット写真で構成された「BETWEEN THE WORD & THE HEART」の歌詞カードの復刻版が封入されるほか、音楽評論家・小貫信昭による全10作品のライナーノーツも付属する。

なお小田の過去作品はほとんどがCDでリリースされており、「K.ODA」「BETWEEN THE WORD & THE HEART」以外のアルバムは今回が初のアナログ化となる。

小田和正「Kazumasa Oda Original Album Analog Complete Box」収録曲

DISC 1「K.ODA」

SIDE A

01. 切ない愛のうたをきかせて

02. 冬の二人

03. 哀しみを、そのまゝ

04. 1985

SIDE B

01.夜の行方

02.信じるところへ

03.明日 あの海で

04.空が高すぎる

DISC 2「BETWEEN THE WORD & THE HEART」

SIDE A

01. a song of memories

02. 僕の贈りもの

03. 静かな夜

04. I miss you

05. 一枚の写真

SIDE B

01. 誇れるのはたゞ

02. in the city

03. between the word & the heart-言葉と心-

04. ためらわない、迷わない

05. moon river

DISC 3「Far East Café」

SIDE A

01. 勝手に寂しくならないで

02. 春風に乱れて

03. 16号を下って

04. 君が戻って来るなんて

05. Far East Café

SIDE B

01. 恋は大騒ぎ

02. Little Tokyo

03. time can wait

04. good times & bad times

05. あの人に会える -a tune for sarazen's jun classics-

DISC 4「sometime somewhere」

SIDE A

01. あなたを見つめて(INST)

02. 恋する二人

03. ふたつの奇跡

04. 思い出に変わるまで

05. あなたを見つめて / 冬子のテーマ

SIDE B

01. 君に届くまで

02. 二人の夏

03. 風と君を待つだけ

04. いつか どこかで

05. 時に抱かれて / 正木のテーマ

DISC 5「MY HOME TOWN」

SIDE A

01. そのままの 君が好き

02. またたく星に願いを

03. Come on

04. 渚 ふたりで

05. 風の坂道

SIDE B

01. だからブルーにならないで

02. 今はきかない

03. それとも二人

04. let me hold you baby

05. my home town

DISC 6「個人主義」

SIDE A

01. 忘れてた 思い出のように

02. また、春が来る

03. the flag

04. woh woh

05. 青い空

06. 君たちを忘れない

SIDE B

01. はるかな夢

02. 19の頃

03. こんな日だったね

04. 風のように

05. とくべつなこと

DISC 7「そうかな 相対性の彼方」

SIDE A

01. まっ白

02. 静かな場所

03. 大好きな君に

04. 僕らの夏

05. Re

06. 正義は勝つ

SIDE B

01. たしかなこと

02. 僕ら

03. 明日

04. 風のようにうたが流れていた

05. そして今も

DISC 8「どーも」

SIDE A

01. 君のこと

02. グッバイ

03. 若葉のひと

04. hello hello

05. 誰れも どんなことも

SIDE B

01. こたえ

02. やさしい雨

03. さよならは 言わない

04. 今日も どこかで

05. 東京の空

DISC 9「小田日和」

SIDE A

01. そんなことより 幸せになろう

02. この街

03. やさしい風が吹いたら

04. 二人

05. 今のこと

SIDE B

01. 愛になる

02. 彼方

03. その日が来るまで

04. mata-ne

05. やさしい夜

DISC 10「early summer 2022」

SIDE A

01. 風を待って

02. 坂道を上って

03. 小さな風景

04. この道を

05. so far so good

SIDE B

01. ナカマ

02. こんど、君と

03. この日のこと

04. 会いに行く