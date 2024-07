本日7月29日に発売された週刊少年ジャンプ35号(集英社)には、堀越耕平「僕のヒーローアカデミア」のスピンオフ読み切り「CONNECT TO THE DAY」が掲載されている。執筆しているのは「僕のヒーローアカデミア チームアップミッション」のあきやま陽光。

「CONNECT TO THE DAY」は、劇場版「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」が8月2日に公開されることを記念した1作。劇場版へとつながるエピソードとして、各地に放たれた“ダツゴク”を捕まえる出久たちの様子が描かれた。また「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」のカットを使用した単行本カバーも今号に付属している。

なお今号では「僕のヒーローアカデミア」が表紙と巻頭カラーで登場。同作は8月5日発売の週刊少年ジャンプ36・37合併号で最終回を迎える。