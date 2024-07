堀越耕平原作による劇場アニメ「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」の入場者プレゼントとして配布される「僕のヒーローアカデミア Vol.Next」より、堀越が描き下ろしたマンガの一部が公開された。

お目見えしたのは、1年A組メンバーが集まり“個性”の特訓をしている中でのひとコマ。今回の描き下ろしマンガでは、映画の前日譚として、デクがA組メンバーの“個性”を観察しノートに書き留めていたことを機に起こる、賑やかな日常が描かれる。冊子は全国150万人限定で配布予定だ。

8月2日に全国公開の「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」は、堀越が総監修・キャラクター原案を務めた完全新作。デクたちヒーローと敵<ヴィラン>の最終決戦の直前、世界を揺るがす大きな事件が巻き起こる。

「僕のヒーローアカデミアTHE MOVIE ユアネクスト」

2024年8月2日(金)公開

スタッフ

原作・総監修・キャラクター原案:堀越耕平(集英社「週刊少年ジャンプ」連載)

監督:岡村天斎

脚本:黒田洋介

キャラクターデザイン:馬越嘉彦

音楽:林ゆうき

アニメーションアドバイザー:長崎健司

アニメーション制作:ボンズ

キャスト

緑谷出久:山下大輝

爆豪勝己:岡本信彦

麗日お茶子:佐倉綾音

轟焦凍:梶裕貴

飯田天哉:石川界人

エンデヴァー:稲田徹

ホークス:中村悠一

ジュリオ・ガンディーニ:宮野真守

アンナ・シェルビーノ:生見愛瑠

オールマイト / ダークマイト:三宅健太

ほか

(c) 2024 「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 (c) 堀越耕平/集英社