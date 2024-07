2024明治安田J3リーグ第23節が27日から28日かけて各地で開催された。

現在J1とJ2は中断期間に突入しているため、この週末にリーグ戦が開催されたのはJ3のみ。首位を独走しながら、前節は敵地でFC大阪と0-0で引き分けた大宮アルディージャは、今節は19位に沈むテゲバジャーロ宮崎の本拠地に乗り込んだ。試合は39分、浦上仁騎が左足で上げたクロスボールを下口稚葉がヘッドで押し込み、大宮が先制。終盤に差し掛かった81分には、ファビアン・ゴンザレスとのパス交換から藤井一志が追加点を奪う。試合はこのままタイムアップ。大宮が2試合ぶりの白星を飾った一方、宮崎はこれで泥沼の5連敗となった。

その大宮を追いかける2位のFC今治は、最下位に沈むいわてグルージャ盛岡をホームに迎えた。試合は11分、セットプレーの場面で加藤徹也がヘディングシュートを沈め、今治が先手を取ると、43分にはゴール前での細かいパスワークから横山夢樹がゴールネットを揺らし、リードを広げる。57分にはセカンドボールを拾ったオタボー・ケネスがドリブルでボックス左へ入ると、自ら右足で流し込んで1点を返したものの、岩手の反撃はここまで。今治がJリーグ加盟後初の5連勝を飾った。

前節終了時点で3位につけるアスルクラロ沼津が奈良クラブのホームに乗り込んだ一戦は、壮絶な撃ち合いに。立ち上がりの5分、ロングスルーパスに抜け出した神垣陸の得点で奈良が先手を取ったものの、沼津は38分に津久井匠海、後半へ折り返した52分に持井響太の得点で逆転に成功。このまま終盤に突入すると、90分には右コーナーキックから沼田航征のヘディングシュートで沼津が勝利を決定づけたが、直後の後半アディショナルタイムにはゴール前のこぼれ球を百田真登が押し込み、奈良が1点差に詰め寄る。最後まで奈良は同点を目指して攻撃に出たものの、3点目は挙げられず、沼津が逃げ切りに成功した。

現在7戦無敗(4勝3分)と好調を維持する4位のカターレ富山は、ホームでAC長野パルセイロを2-0で下し、無敗記録を継続。5位のSC相模原と6位のツエーゲン金沢による“直接対決”は金沢に軍配が上がり、順位が入れ替わった。ギラヴァンツ北九州は敵地でFC琉球を1-0で破り、これで11戦無敗(7勝4分)となった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは下記の通り。

◆■第23節

▼7月27日(土)

Y.S.C.C.横浜 1-1 ヴァンラーレ八戸

SC相模原 0-1 ツエーゲン金沢

カターレ富山 2-0 AC長野パルセイロ

FC大阪 1-3 カマタマーレ讃岐

奈良クラブ 2-3 アスルクラロ沼津

松本山雅FC 1-1 福島ユナイテッドFC

FC今治 2-1 いわてグルージャ盛岡

テゲバジャーロ宮崎 0-2 大宮アルディージャ

FC琉球 0-1 ギラヴァンツ北九州

▼7月28日(日)

FC岐阜 0-1 ガイナーレ鳥取

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 大宮(53/+25)

2位 今治(42/+7)

3位 沼津(40/+14)

4位 富山(39/+11)

5位 金沢(39/+6)

6位 相模原(36/+6)

7位 北九州(36/+5)

8位 福島(33/+10)

9位 FC大阪(33/+5)

10位 松本(32/+6)

11位 岐阜(30/+1)

12位 八戸(30/-1)

13位 琉球(30/-5)

14位 YS横浜(26/-9)

15位 奈良(25/-4)

16位 長野(25/-7)

17位 鳥取(22/-16)

18位 讃岐(19/-8)

19位 宮崎(16/-16)

20位 岩手(14/-30)

◆■第24節の対戦カード

▼8月17日(土)

18:00 八戸 vs 岐阜

18:00 岩手 vs 沼津

18:00 福島 vs 琉球

18:00 YS横浜 vs 讃岐

18:00 長野 vs 宮崎

18:00 北九州 vs 富山

19:00 大宮 vs 金沢

19:00 松本 vs 相模原

19:00 鳥取 vs 奈良

19:00 今治 vs FC大阪