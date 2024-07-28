ニューカッスルは28日、『Jリーグインターナショナルシリーズ2024 powered by docomo』に臨む来日メンバー29名を発表した。
ニューカッスルは1996年8月以来となる来日。7月31日に『埼玉スタジアム2002』で浦和レッズと、8月3日に『国立競技場』で横浜F・マリノスと対戦する。
エディ・ハウ監督が率いるチームには、スウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクやブラジル代表MFジョエリントン、同ブルーノ・ギマランイス、イタリア代表MFサンドロ・トナーリらが帯同。一方、EURO2024決勝まで戦っていたイングランド代表DFキーラン・トリッピアーや同MFアンソニー・ゴードン、負傷離脱中の主将DFジャマール・ラッセルズやオランダ代表DFスヴェン・ボトマンらは来日メンバーに含まれなかった。
ニューカッスルの来日メンバーは以下の通り。◆■ニューカッスル 来日メンバー
▼GK
マルティン・ドゥブラフカ
ニック・ポープ
オディッセアス・ヴラホディモス
マーク・ギレスピー
ジョン・ラディ
▼DF
ファビアン・シェア
ジャマール・ルイス
エミル・クラフト
ルイス・ホール
ティノ・リヴラメント
ロイド・ケリー
ハリソン・アシュビー
ダン・バーン
カハル・ヘファーナン
ベン・パーキンソン
キアラン・トンプソン
▼MF
ジョエリントン
サンドロ・トナーリ
ジェイコブ・マーフィー
ミゲル・アルミロン
ジョー・ウィロック
ショーン・ロングスタッフ
ブルーノ・ギマランイス
ジェイミー・マイリー
ジェイ・ターナー・クック
アルフィー・ハリソン
▼FW
アレクサンデル・イサク
ハーヴィー・バーンズ
トレヴァン・サヌシ