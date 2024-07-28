東京ヴェルディとブライトンが対戦する [写真]=金田慎平、兼子愼一郎

　28日に行われる『ブライトン＆ホーヴ・アルビオン　ジャパンツアー2024』、東京ヴェルディ対ブライトン戦のスターティングメンバーが発表された。

　来日中のブライトンは、5－1で勝利した24日の鹿島アントラーズ戦から、先発を3人変更。MF三笘薫は2試合連続の先発となり、DFバレンティン・バルコやDFジョエル・フェルトマン、今夏新加入のMFマリック・ヤルクエがスターティングイレブンに名を連ねた。

　一方の東京Vは、パリ・オリンピック2024に帯同しているMF山田楓喜が不在のなか、守護神マテウスやFW染野唯月、FW木村勇大ら主力が先発入りを果たした。

　試合は東京都の『国立競技場』にて行われ、18時30分からのキックオフを予定している。また、試合の模様は『Amazon Prime Video』で配信される（※番組は18時開始予定）

　両チームのスターティングメンバーは以下の通り。

◆■東京V　スターティングメンバー

▼GK
1　マテウス

▼DF
3　谷口栄斗
4　林尚輝
6　宮原和也

▼MF
8　齋藤功佑
10　見木友哉
22　翁長聖
33　松橋優安

▼FW
9　染野唯月
11　山見大登
20　木村勇大

◆■ブライトン　スターティングメンバー

▼GK
23　ジェイソン・スティール

▼DF
19　バレンティン・バルコ
29　ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
34　ジョエル・フェルトマン

▼MF
6　ジェイムズ・ミルナー
22　三笘薫
36　アンドリュー・モラン
47　マリック・ヤルクエ

▼FW
14　イブラヒム・オスマン
17　ヤンクバ・ミンテ
18　ダニー・ウェルベック

◆□東京V　サブメンバー

▽GK
21　長沢祐弥
31　佐藤久弥
41　中村圭佑

▽DF
2　深澤大輝
15　千田海人
25　山田裕翔
26　袴田裕太郎

▽MF
7　森田晃樹
14　チアゴ・アウベス
17　稲見哲行
23　綱島悠斗
28　食野壮磨
32　山本丈偉
47　松村優太

▽FW
27　山田剛綺
29　古川真人
30　白井亮丞

◆□ブライトン　サブメンバー

▽GK
38　キリアン・ケーヒル
62　ヒューゴ・フィッシャー

▽DF
4　アダム・ウェブスター
43　オデル・オファイア
46　イマリ・サミュエルズ

▽MF
16　ジェレミー・サルミエント
26　ヤシン・アヤリ
37　ジェンセン・ウィアー
40　ファクンド・ブオナノッテ

▽FW
24　シモン・アディングラ
31　アブダラー・シマ
33　アマリオ・コジア・デュベリー
50　マーク・オマホニー