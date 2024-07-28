28日に行われる『ブライトン＆ホーヴ・アルビオン ジャパンツアー2024』、東京ヴェルディ対ブライトン戦のスターティングメンバーが発表された。
来日中のブライトンは、5－1で勝利した24日の鹿島アントラーズ戦から、先発を3人変更。MF三笘薫は2試合連続の先発となり、DFバレンティン・バルコやDFジョエル・フェルトマン、今夏新加入のMFマリック・ヤルクエがスターティングイレブンに名を連ねた。
一方の東京Vは、パリ・オリンピック2024に帯同しているMF山田楓喜が不在のなか、守護神マテウスやFW染野唯月、FW木村勇大ら主力が先発入りを果たした。
試合は東京都の『国立競技場』にて行われ、18時30分からのキックオフを予定している。また、試合の模様は『Amazon Prime Video』で配信される（※番組は18時開始予定）
両チームのスターティングメンバーは以下の通り。◆■東京V スターティングメンバー
▼GK
1 マテウス
▼DF
3 谷口栄斗
4 林尚輝
6 宮原和也
▼MF
8 齋藤功佑
10 見木友哉
22 翁長聖
33 松橋優安
▼FW
9 染野唯月
11 山見大登
20 木村勇大
▼GK
23 ジェイソン・スティール
▼DF
19 バレンティン・バルコ
29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
34 ジョエル・フェルトマン
▼MF
6 ジェイムズ・ミルナー
22 三笘薫
36 アンドリュー・モラン
47 マリック・ヤルクエ
▼FW
14 イブラヒム・オスマン
17 ヤンクバ・ミンテ
18 ダニー・ウェルベック
▽GK
21 長沢祐弥
31 佐藤久弥
41 中村圭佑
▽DF
2 深澤大輝
15 千田海人
25 山田裕翔
26 袴田裕太郎
▽MF
7 森田晃樹
14 チアゴ・アウベス
17 稲見哲行
23 綱島悠斗
28 食野壮磨
32 山本丈偉
47 松村優太
▽FW
27 山田剛綺
29 古川真人
30 白井亮丞
▽GK
38 キリアン・ケーヒル
62 ヒューゴ・フィッシャー
▽DF
4 アダム・ウェブスター
43 オデル・オファイア
46 イマリ・サミュエルズ
▽MF
16 ジェレミー・サルミエント
26 ヤシン・アヤリ
37 ジェンセン・ウィアー
40 ファクンド・ブオナノッテ
▽FW
24 シモン・アディングラ
31 アブダラー・シマ
33 アマリオ・コジア・デュベリー
50 マーク・オマホニー