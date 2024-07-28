シュトゥットガルトのDFチェイス・アンリ [写真]＝DeFodi Images via Getty Images

　28日に行われる　『Jリーグインターナショナルシリーズ2024 powered by docomo』京都サンガF.C.対シュトゥットガルトのスターティングメンバーが発表された。

　京都ではFW原大智やMF金子大毅、DF宮本優太ら主力が先発出場。一方、シュトゥットガルトでは守護神のアレクサンダー・ニューベルらが先発に名を連ね。U－23日本代表DFチェイス・アンリはベンチスタートとなった。

『サンガスタジアム by KYOCERA』で行われる一戦は、19時キックオフ予定。試合の模様は『Lemino』、『スカパー！』、『SPOOX』、『Amazonプライム・ビデオ』にて配信される。

◆京都　スターティングメンバー

▼GK
94　ク・ソンユン

▼DF
5　アピアタウィア久
6　三竿雄斗
24　宮本優太
50　鈴木義宜

▼MF
19　金子大毅
37　米本拓司
39　平戸太貴

▼FW
9　マルコ・トゥーリオ
14　原大智
99　ラファエル・エリアス

◆■シュトゥットガルト　スターティングメンバー

▼GK
33 アレクサンダー・ニューベル

▼DF
3 ラモン・ヘンドリクス
13 フランス・クレツィヒ
15 パスカル・シュテンツェル
29 アントニー・ルオー

▼MF
5 ヤニク・カイテル
10 チョン・ウヨン
16 アタカン・カラソル

▼FW
9 エルメディン・デミロヴィッチ
11 ニック・ウォルテマデ
17 ジャスティン・ディール

◆□京都　サブメンバー

▽GK
26　太田岳志
36　ファンティーニ燦
88　圍謙太朗

▽DF
20　喜多壱也
28　鈴木冬一
4　松田佳大
96　ルーカス・オリヴェイラ

▽MF
10　福岡慎平
16　武田将平
17　安齋悠人
18　松田天馬
44　佐藤響
48　中野瑠馬
8　塚川孝輝

▽FW
13　宮吉拓実
31　平賀大空

◆□シュトゥットガルト　サブメンバー

▽GK
1　ファビアン・ブレドロウ
21　ステファン・ドルリャチャ

▽DF
24　ジェフ・シャボー
37　マキシミリアン　ヘルヴェルト
45　チェイス・アンリ
49　ムサ・シセ

▽MF
30　エメル・ベヤズ
31　クリストファー・オリヴィエ
34　エフェ・コルクト
40　ルカ・ライムント
46　サムエレ・ディ・ベネデット

▽FW
14　サイラス
18　ジェイミー・レヴェリング
22　トーマス・カスタナラス