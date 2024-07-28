28日に行われる 『Jリーグインターナショナルシリーズ2024 powered by docomo』京都サンガF.C.対シュトゥットガルトのスターティングメンバーが発表された。
京都ではFW原大智やMF金子大毅、DF宮本優太ら主力が先発出場。一方、シュトゥットガルトでは守護神のアレクサンダー・ニューベルらが先発に名を連ね。U－23日本代表DFチェイス・アンリはベンチスタートとなった。
『サンガスタジアム by KYOCERA』で行われる一戦は、19時キックオフ予定。試合の模様は『Lemino』、『スカパー！』、『SPOOX』、『Amazonプライム・ビデオ』にて配信される。◆京都 スターティングメンバー
▼GK
94 ク・ソンユン
▼DF
5 アピアタウィア久
6 三竿雄斗
24 宮本優太
50 鈴木義宜
▼MF
19 金子大毅
37 米本拓司
39 平戸太貴
▼FW
9 マルコ・トゥーリオ
14 原大智
99 ラファエル・エリアス
▼GK
33 アレクサンダー・ニューベル
▼DF
3 ラモン・ヘンドリクス
13 フランス・クレツィヒ
15 パスカル・シュテンツェル
29 アントニー・ルオー
▼MF
5 ヤニク・カイテル
10 チョン・ウヨン
16 アタカン・カラソル
▼FW
9 エルメディン・デミロヴィッチ
11 ニック・ウォルテマデ
17 ジャスティン・ディール
▽GK
26 太田岳志
36 ファンティーニ燦
88 圍謙太朗
▽DF
20 喜多壱也
28 鈴木冬一
4 松田佳大
96 ルーカス・オリヴェイラ
▽MF
10 福岡慎平
16 武田将平
17 安齋悠人
18 松田天馬
44 佐藤響
48 中野瑠馬
8 塚川孝輝
▽FW
13 宮吉拓実
31 平賀大空
▽GK
1 ファビアン・ブレドロウ
21 ステファン・ドルリャチャ
▽DF
24 ジェフ・シャボー
37 マキシミリアン ヘルヴェルト
45 チェイス・アンリ
49 ムサ・シセ
▽MF
30 エメル・ベヤズ
31 クリストファー・オリヴィエ
34 エフェ・コルクト
40 ルカ・ライムント
46 サムエレ・ディ・ベネデット
▽FW
14 サイラス
18 ジェイミー・レヴェリング
22 トーマス・カスタナラス