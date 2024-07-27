GRANRODEOのニューシングル「GR STORY」が9月25日にリリースされる。

4月にe-ZUKA（G）が「LET'S GET STARTED」、7月にKISHOW（Vo）が「深夜零時」というソロアルバムを発表したGRANRODEO。来年2025年に控えた結成20周年を前に、互いのソロ活動を経た2人がどんなシングルを作り上げたのかファンは楽しみにしよう。シングルはアクリルブロックとフォトブックが同梱される完全生産限定盤と、CDのみの通常盤が用意される。

GRANRODEOは本作を引っさげて10月から2025年1月にかけて自身最大ツアーを開催。オフィシャルファンクラブ「ロデオ組」ではチケット先行抽選予約を8月1日まで受け付けている。

GRANRODEO「GR STORY」収録曲

01. 大往生Everyday

02. Floating Story

03. Pepper Cave

04. 大往生Everyday（OFF VOCAL）

05. Floating Story（OFF VOCAL）

06. Pepper Cave（OFF VOCAL）

GRANRODEO LIVE TOUR 2024-2025「GREAT ROAD STORY」

2024年10月11日（金）東京都 Zepp Haneda（TOKYO）

2024年10月12日（土）東京都 Zepp Haneda（TOKYO）

2024年10月19日（土）福島県 郡山HIP SHOT JAPAN

2024年10月20日（日）群馬県 Club JAMMERS

2024年10月26日（土）石川県 金沢EIGHT HALL

2024年10月27日（日）岐阜県 岐阜club-G

2024年11月9日（土）広島県 BLUE LIVE HIROSHIMA

2024年11月10日（日）岡山県 CRAZYMAMA KINGDOM

2024年11月15日（金）大阪府 Zepp Osaka Bayside

2024年11月16日（土）大阪府 Zepp Osaka Bayside

2024年11月30日（土）千葉県 KASHIWA PALOOZA

2024年12月8日（日）北海道 Zepp Sapporo

2024年12月14日（土）香川県 高松festhalle

2024年12月15日（日）愛媛県 WStudioRED

2025年1月10日（金）愛知県 Zepp Nagoya

2025年1月11日（土）愛知県 Zepp Nagoya

2025年1月18日（土）福岡県 Zepp Fukuoka

2025年1月19日（日）熊本県 熊本B.9 V1

2025年1月25日（土）宮城県 仙台PIT

2025年1月26日（日）宮城県 仙台PIT