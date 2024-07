Mrs. GREEN APPLE大森元貴 実は“トマト”が苦手!?「最近は生のトマトもいけるようになってきた」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。7月22日(月)の放送では、大人の“生徒(リスナー)”から届いたメッセージを紹介しました。私は家族でお米とトマトの農家を営んでいて、仕事中はいつもミセス先生の楽曲を聴いています。先日、仕事中にUFOのようなトマトを発見しました。見つけた瞬間、思わず撮ってしまいました。そして、今回のスタジアムツアー「ゼンジン未到とヴェルトラウム~銘銘編~」のテーマである宇宙を少し感じ嬉しくなりました。ちなみに、ミセス大好きな5歳の娘はトマト農家なのにトマトが苦手で食べてくれません……。これからも親子で応援しています。(34歳)大森:トマト食べろ?若井:あなたが言うなよ(笑)。一番トマト食べられないから!大森:生がね!藤澤:ミートソースとかは好きなんだよね!大森:うん、いるじゃん、そういう人。でもなんか、生っぽいのもフレッシュトマトとかも、最近いけるようになってきたかも!若井:成長した!大森:では、メッセージのUFOトマトの写真を見てみましょう!――リスナーから届いたUFOトマトの写真を見る藤澤:すご!?大森:UFOだね!藤澤:かわいい!(スタジアムツアータイトルにかけて)「“ヴェルトラウム”トマト」ってやつですか……めちゃくちゃテキトーだったな(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/