10月26、27日に大阪・ヤンマースタジアム長居でEXILE TRIBEの総勢12グループが集結するライブイベント「LDH LIVE-EXPO 2024-EXILE TRIBE BEST HITS-」が開催されることが決定した。

このイベントはEXILE TRIBEのヒット曲をすべて集めたメンバープロデュースによる新たなコンセプトライブ。出演者としてEXILE TAKAHIRO、EXILE THE SECOND、三代目 J SOUL BROTHERS、GENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、BALLISTIK BOYZ、PSYCHIC FEVER、LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、THE JET BOY BANGERZ、WOLF HOWL HARMONYの12組がラインナップされた。

各ファンクラブでは8月3日よりチケットの先行予約を受け付ける。

LDH LIVE-EXPO 2024-EXILE TRIBE BEST HITS-

2024年10月26日(土)大阪府 ヤンマースタジアム長居(長居陸上競技場)

2024年10月27日(日)大阪府 ヤンマースタジアム長居(長居陸上競技場)

OPEN 14:30 / START 16:30

<出演者>

EXILE TAKAHIRO / EXILE THE SECOND / 三代目 J SOUL BROTHERS / GENERATIONS / THE RAMPAGE / FANTASTICS / BALLISTIK BOYZ / PSYCHIC FEVER / LIL LEAGUE / KID PHENOMENON / THE JET BOY BANGERZ / WOLF HOWL HARMONY