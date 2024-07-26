音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2024」にAqua Timezが出演することが発表された。

Aqua Timezが出演するのは、8月17日の大阪・万博記念公園会場。来年デビュー20周年を迎えるにあたり期間限定で再結成したAqua Timezは、MASSIVE STAGEに出演する最後の1組に決定した。

また、「SUMMER SONIC 2024」および「SONICMANIA」の出演権をかけて行われたコンテスト「出れんの!?サマソニ!? 2024」の審査結果が発表された。応募総数約2000組の中から今年の出演権を勝ち取ったのはTyrkouaz、秋⼭璃⽉、Swing Skit、ผ้าอ้อม99999、MEZZ、aryy、ALL I WANT、Ayllton、シベリアンハスキー、タデクイ、Chim Chap、板⻭⽬、弁天ランド、LOMの14組で、各バンドはSONIC STAGE、PACIFIC STAGE、Spotify STAGE、PAVILION STAGE、MASSIVE STAGEいずれかのステージのトップバッターとして登場する。

なお「PAVILION」は大阪会場に新たに設けられるステージ。このステージには17日にLicaxxx、YonYon、PAS TASTA、ZIN、ゆるふわギャング、HOME、Leina、808、18日に大沢伸一、田中知之（FPM）、田我流、SHO-SENSEI!!、CHICO CARLITO、柊人、Bonbero、MuKuRoが出演する。

SONICMANIA

2024年8月16日（金）千葉県 幕張メッセ

OPEN 19:00 / START 20:30

＜出演者＞

Underworld / サカナクション / Phoenix / Major Lazer / アルカ / cero / 千葉雄喜 -Shot Live- / CreativeDrugStore / 長谷川白紙 / ニア・アーカイヴス / 坂本慎太郎 / TESTSET / 牛尾憲輔（OST Dance Set） / ヴィクトリア・デ・アンジェリス（Maneskin） / Young Fathers / Tyrkouaz（出れんの!?サマソニ!? 2024）

オープニングアクト：SARUKANI / カメレオン・ライム・ウーピーパイ



※Maneskinの「a」はリング符号付きが正式表記。

SUMMER SONIC 2024

TOKYO

2024年8月17日（土）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ

＜出演者＞

MARINE STAGE

Måneskin / 星野源 / OneRepublic / NCT DREAM / SUPER BEAVER / 平井大 / Number_i

MOUNTAIN STAGE

Major Lazer / GLAY / ジョン・バティステ / Nothing But Thieves / マディソン・ビアー / スティーブン・サンチェス / RIIZE

SONIC STAGE

リル・ヨッティ / Belle & Sebastian / Bleachers / レイヴェイ / Chilli Beans. / imase / NOA / ローレン・スペンサー・スミス / 秋⼭璃⽉（出れんの!?サマソニ!? 2024）

PACIFIC STAGE

The BONEZ / BAND-MAID / ブライト / AKMU / イ・ヨンジ / ヴィオーレット・ウォーティア / ザ・トイズ / Swing Skit（出れんの!?サマソニ!? 2024）

BEACH STAGE

PUNPEE / Tempalay / フィジーブルー /ミイナ・オカベ / LANA / adieu / Ayumu Imazu

Spotify RADAR: Early Noise Stage

Yo-Sea / 離婚伝説 / JUMADIBA / MFS / a子

［+81 Connect Live: after hours］

kZm / LEX / JJJ

ผ้าอ้อม99999（出れんの!?サマソニ!? 2024）/ MEZZ（出れんの!?サマソニ!? 2024）

"so sad so happy 真夜中" Curated by Gen Hoshino at MIDNIGHT SONIC

ROBERT GLASPER WITH SPECIAL GUEST YEBBA / TERRACE MARTIN / TUCKER / Answer to Remember

DJ：DJ JIN（RHYMESTER）/ nagaokaryosuke / Gen Hoshino



2024年8月18日（日）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ

＜出演者＞

MARINE STAGE

Bring Me The Horizon / クリスティーナ・アギレラ / Greta Van Fleet / ATEEZ / Creepy Nuts / ちゃんみな / WEST.

MOUNTAIN STAGE

BE:FIRST / ピンクパンサレス / BABYMONSTER / タイラ / 新しい学校のリーダーズ / JO1 / ZEROBASEONE

SONIC STAGE

オーロラ / 羊文学 / AJR / オリヴィア・ディーン / イヴ・トゥモア / ヘンリー・ムーディー / Lovejoy / 水曜日のカンパネラ / Ayllton（出れんの!?サマソニ!? 2024）/ 板⻭⽬（出れんの!?サマソニ!? 2024）

PACIFIC STAGE

IVE / Nulbarich / HYDE / BMSG POSSE / INI / BOYNEXTDOOR / Bodyslam / Chim Chap（出れんの!?サマソニ!? 2024）

BEACH STAGE

Hoobastank / ORANGE RANGE / BLUE ENCOUNT / STUTS / never young beach / CVLTE / Paledusk

Spotify RADAR: Early Noise Stage

なとり / Omoinotake / TOMOO / Tele / jo0ji / サバシスター / 乃紫 / シベリアンハスキー（出れんの!?サマソニ!? 2024）/ タデクイ（出れんの!?サマソニ!? 2024）

OSAKA

2024年8月17日（土）大阪府 万博記念公園

＜出演者＞

AIR STAGE

Bring Me The Horizon / クリスティーナ・アギレラ / Greta Van Fleet / ATEEZ / Creepy Nuts / IVE / WEST.

MOUNTAIN STAGE

BE:FIRST / ピンクパンサレス / タイラ / 新しい学校のリーダーズ / JO1 / INI / ZEROBASEONE

SONIC STAGE

オーロラ / 羊文学 / AJR / オリヴィア・ディーン / イヴ・トゥモア / ヘンリー・ムーディー / Lovejoy / Tele

オープニングアクト：Conton Candy

MASSIVE STAGE

Aqua Timez / Hoobastank / ORANGE RANGE / 水曜日のカンパネラ / Enfants / 花冷え。 / サバシスター / Chevon / ALL I WANT（出れんの!?サマソニ!? 2024）

PAVILION STAGE

Licaxxx / YonYon / PAS TASTA / ZIN / ゆるふわギャング / HOME / Leina / 808 / aryy（出れんの!?サマソニ!? 2024）



2024年8月18日（日）大阪府 万博記念公園

＜出演者＞

AIR STAGE

Måneskin / Vaundy / OneRepublic / NCT DREAM / SUPER BEAVER / 平井大 / Number_i

MOUNTAIN STAGE

Underworld / Phoenix / ジョン・バティステ / Nothing But Thieves / マディソン・ビアー / スティーブン・サンチェス / RIIZE

SONIC STAGE

リル・ヨッティ / Belle & Sebastian / Bleachers / レイヴェイ / Chilli Beans. / imase / ハンブレッダーズ / ローレン・スペンサー・スミス

オープニングアクト：tonun

MASSIVE STAGE

ブライト / ヴィオーレット・ウォーティア / NOA / ミイナ・オカベ / Little Glee Monster / ano / NIKO NIKO TAN TAN / 離婚伝説 / 弁天ランド（出れんの!?サマソニ!? 2024）

PAVILION STAGE

大沢伸一 / 田中知之（FPM）/ 田我流 / SHO-SENSEI!! / CHICO CARLITO / 柊人 / Bonbero / MuKuRo / LOM（出れんの!?サマソニ!? 2024）