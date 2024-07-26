音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2024」にAqua Timezが出演することが発表された。
Aqua Timezが出演するのは、8月17日の大阪・万博記念公園会場。来年デビュー20周年を迎えるにあたり期間限定で再結成したAqua Timezは、MASSIVE STAGEに出演する最後の1組に決定した。
また、「SUMMER SONIC 2024」および「SONICMANIA」の出演権をかけて行われたコンテスト「出れんの!?サマソニ!? 2024」の審査結果が発表された。応募総数約2000組の中から今年の出演権を勝ち取ったのはTyrkouaz、秋⼭璃⽉、Swing Skit、ผ้าอ้อม99999、MEZZ、aryy、ALL I WANT、Ayllton、シベリアンハスキー、タデクイ、Chim Chap、板⻭⽬、弁天ランド、LOMの14組で、各バンドはSONIC STAGE、PACIFIC STAGE、Spotify STAGE、PAVILION STAGE、MASSIVE STAGEいずれかのステージのトップバッターとして登場する。
なお「PAVILION」は大阪会場に新たに設けられるステージ。このステージには17日にLicaxxx、YonYon、PAS TASTA、ZIN、ゆるふわギャング、HOME、Leina、808、18日に大沢伸一、田中知之（FPM）、田我流、SHO-SENSEI!!、CHICO CARLITO、柊人、Bonbero、MuKuRoが出演する。
SONICMANIA
2024年8月16日（金）千葉県 幕張メッセ
OPEN 19:00 / START 20:30
＜出演者＞
Underworld / サカナクション / Phoenix / Major Lazer / アルカ / cero / 千葉雄喜 -Shot Live- / CreativeDrugStore / 長谷川白紙 / ニア・アーカイヴス / 坂本慎太郎 / TESTSET / 牛尾憲輔（OST Dance Set） / ヴィクトリア・デ・アンジェリス（Maneskin） / Young Fathers / Tyrkouaz（出れんの!?サマソニ!? 2024）
オープニングアクト：SARUKANI / カメレオン・ライム・ウーピーパイ
※Maneskinの「a」はリング符号付きが正式表記。
SUMMER SONIC 2024
TOKYO
2024年8月17日（土）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
＜出演者＞
MARINE STAGE
Måneskin / 星野源 / OneRepublic / NCT DREAM / SUPER BEAVER / 平井大 / Number_i
MOUNTAIN STAGE
Major Lazer / GLAY / ジョン・バティステ / Nothing But Thieves / マディソン・ビアー / スティーブン・サンチェス / RIIZE
SONIC STAGE
リル・ヨッティ / Belle & Sebastian / Bleachers / レイヴェイ / Chilli Beans. / imase / NOA / ローレン・スペンサー・スミス / 秋⼭璃⽉（出れんの!?サマソニ!? 2024）
PACIFIC STAGE
The BONEZ / BAND-MAID / ブライト / AKMU / イ・ヨンジ / ヴィオーレット・ウォーティア / ザ・トイズ / Swing Skit（出れんの!?サマソニ!? 2024）
BEACH STAGE
PUNPEE / Tempalay / フィジーブルー /ミイナ・オカベ / LANA / adieu / Ayumu Imazu
Spotify RADAR: Early Noise Stage
Yo-Sea / 離婚伝説 / JUMADIBA / MFS / a子
［+81 Connect Live: after hours］
kZm / LEX / JJJ
ผ้าอ้อม99999（出れんの!?サマソニ!? 2024）/ MEZZ（出れんの!?サマソニ!? 2024）
"so sad so happy 真夜中" Curated by Gen Hoshino at MIDNIGHT SONIC
ROBERT GLASPER WITH SPECIAL GUEST YEBBA / TERRACE MARTIN / TUCKER / Answer to Remember
DJ：DJ JIN（RHYMESTER）/ nagaokaryosuke / Gen Hoshino
2024年8月18日（日）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
＜出演者＞
MARINE STAGE
Bring Me The Horizon / クリスティーナ・アギレラ / Greta Van Fleet / ATEEZ / Creepy Nuts / ちゃんみな / WEST.
MOUNTAIN STAGE
BE:FIRST / ピンクパンサレス / BABYMONSTER / タイラ / 新しい学校のリーダーズ / JO1 / ZEROBASEONE
SONIC STAGE
オーロラ / 羊文学 / AJR / オリヴィア・ディーン / イヴ・トゥモア / ヘンリー・ムーディー / Lovejoy / 水曜日のカンパネラ / Ayllton（出れんの!?サマソニ!? 2024）/ 板⻭⽬（出れんの!?サマソニ!? 2024）
PACIFIC STAGE
IVE / Nulbarich / HYDE / BMSG POSSE / INI / BOYNEXTDOOR / Bodyslam / Chim Chap（出れんの!?サマソニ!? 2024）
BEACH STAGE
Hoobastank / ORANGE RANGE / BLUE ENCOUNT / STUTS / never young beach / CVLTE / Paledusk
Spotify RADAR: Early Noise Stage
なとり / Omoinotake / TOMOO / Tele / jo0ji / サバシスター / 乃紫 / シベリアンハスキー（出れんの!?サマソニ!? 2024）/ タデクイ（出れんの!?サマソニ!? 2024）
OSAKA
2024年8月17日（土）大阪府 万博記念公園
＜出演者＞
AIR STAGE
Bring Me The Horizon / クリスティーナ・アギレラ / Greta Van Fleet / ATEEZ / Creepy Nuts / IVE / WEST.
MOUNTAIN STAGE
BE:FIRST / ピンクパンサレス / タイラ / 新しい学校のリーダーズ / JO1 / INI / ZEROBASEONE
SONIC STAGE
オーロラ / 羊文学 / AJR / オリヴィア・ディーン / イヴ・トゥモア / ヘンリー・ムーディー / Lovejoy / Tele
オープニングアクト：Conton Candy
MASSIVE STAGE
Aqua Timez / Hoobastank / ORANGE RANGE / 水曜日のカンパネラ / Enfants / 花冷え。 / サバシスター / Chevon / ALL I WANT（出れんの!?サマソニ!? 2024）
PAVILION STAGE
Licaxxx / YonYon / PAS TASTA / ZIN / ゆるふわギャング / HOME / Leina / 808 / aryy（出れんの!?サマソニ!? 2024）
2024年8月18日（日）大阪府 万博記念公園
＜出演者＞
AIR STAGE
Måneskin / Vaundy / OneRepublic / NCT DREAM / SUPER BEAVER / 平井大 / Number_i
MOUNTAIN STAGE
Underworld / Phoenix / ジョン・バティステ / Nothing But Thieves / マディソン・ビアー / スティーブン・サンチェス / RIIZE
SONIC STAGE
リル・ヨッティ / Belle & Sebastian / Bleachers / レイヴェイ / Chilli Beans. / imase / ハンブレッダーズ / ローレン・スペンサー・スミス
オープニングアクト：tonun
MASSIVE STAGE
ブライト / ヴィオーレット・ウォーティア / NOA / ミイナ・オカベ / Little Glee Monster / ano / NIKO NIKO TAN TAN / 離婚伝説 / 弁天ランド（出れんの!?サマソニ!? 2024）
PAVILION STAGE
大沢伸一 / 田中知之（FPM）/ 田我流 / SHO-SENSEI!! / CHICO CARLITO / 柊人 / Bonbero / MuKuRo / LOM（出れんの!?サマソニ!? 2024）