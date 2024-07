師走ゆき「多聞くん今どっち!?」に登場するアイドルグループ・F/ACE(フェイス)のシングルリリースが決定。波多野翔演じる福原多聞、千葉翔也演じる坂口桜利、畠中祐演じる橘敬人、天崎滉平演じる石橋ナツキ、長岡龍歩演じる甲斐倫太郎がF/ACEとして歌唱を担当する。

花とゆめ(白泉社)で連載中の「多聞くん今どっち!?」は、大人気アイドルの福原多聞を推す女子高生・うたげを主人公にした“推し活”ラブコメディ。今回シングルをリリースするF/ACEは、福原多聞が所属するアイドルグループだ。シングルには、F/ACEの合言葉を冠する「Eyes On You」や、メンバー5人が出演するボイスドラマ「F/ACE B-Side Story」、そしてF/ACEが裏の顔で歌った「Eyes On You ~B-Side~」を収録。CDは9月20日に全国アニメイトにて発売される。さらに同日に発売される「多聞くん今どっち!?」9巻とシングルの連動購入特典も用意。ジャケットイラストには師走が描き下ろしたF/ACEのアーティストビジュアルが使用される。

F/ACEのメンバーを演じる波多野、千葉、畠中、天崎、長岡は、6月のアニメ化発表の際にキャストとして公開されていた。ヒロインのうたげ役には早見沙織が決定している。またアニメーション制作をJ.C.STAFF、監督を永岡智佳が担当する。

アニメ「多聞くん今どっち!?」

スタッフ

原作:師走ゆき「多聞くん今どっち!?」(白泉社「花とゆめ」連載)

監督:永岡智佳

アニメーション制作:J.C.STAFF

キャスト

木下うたげ:早見沙織

福原多聞:波多野翔

坂口桜利:千葉翔也

橘 敬人:畠中祐

石橋ナツキ:天崎滉平

甲斐倫太郎:長岡龍歩

ほか

※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。

(c)師走ゆき・白泉社/多聞くん今どっち!?製作委員会