アニメ制作会社のトムス・エンタテインメントが運営するIP創出レーベル「原作工房TMSLab(トムスラボ)」主催によるマンガ賞、「第2回トムスラボ漫画大賞」の受賞結果が発表された。

「トムスラボ漫画大賞」は既存の枠にとらわれず、マンガでIPの原作を創るというコンセプトのもと生まれたマンガ賞。大賞に選出されると賞金300万円が贈られるほか、連載が確約される。また大賞と入選の受賞作は、声優出演によるマンガ動画化も行われる。

第2回でも第1回同様、「総合部門」と「テーマ部門」の2部門で作品を募集。「総合部門」の佳作には日陰野くうき「不死身のべーちゃん」、審査員特別賞には大和アカ「ハムスキーパー」、禾屋眺「金蘭の君」、ヒルガミ「UNRAVEL」が選ばれた。また「テーマ部門」となる「名場面“だけ”描いてみよう大賞」の審査員特別賞は、白結なぎさ「I'm down」に決定した。なお「原作工房TMSLab」では、「第3回トムスラボ漫画大賞」の作品を募集中。11月28日まで応募を受け付け、結果発表は12月下旬に実施される予定だ。

併せて本日7月25日に、アリス・ブルーム原作による上野ハチ「ミルクとカルーア」が「原作工房TMS-Lab」で連載開始。またロクタクちっぷす(画:坂本ロクタク)による「死ニガミ少女とスマホ神」の1・2巻、上代務・TMSLab原作による御池慧「ラブコメと怪獣退治の不文律」1巻、宇宙少女プロジェクト原作によるSAA「宇宙少女漂流記 THE ONLY WAY HOME」3巻、にゃいす原作、TMSLab企画による生倉大福「美女と野獣の死亡フラグが立っている悪役に転生したけど、魔法使いと恋に落ちそうです!?」2巻が、各電子書籍ストアで販売開始となった。電子書籍ストアの情報については、「原作工房TMS-Lab」の公式サイトで確認を。