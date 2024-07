堀越耕平原作による劇場アニメ「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」のジャパンプレミアが、8月2日の全国公開に先がけ、本日7月24日に東京・昭和女子大学人見記念講堂で開催された。

「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」では、堀越が総監修・キャラクター原案を務めた完全新作オリジナルストーリーを展開。雄英高校1年A組とプロヒーローが、ダークマイト率いる謎の犯罪組織ゴリーニ・ファミリーに立ち向かう姿が描かれる。上映前には舞台挨拶が行われ、緑谷出久役の山下大輝、オールマイト / ダークマイト役の三宅健太、爆豪勝己役の岡本信彦のほか、ゲスト声優としてジュリオ・ガンディーニ役を演じる宮野真守、アンナ・シェルビーノ役を演じる生見愛瑠が登壇した。

冒頭では、先日アメリカ・ロサンゼルスで実施された「Anime Expo 2024」内の「ヒロアカ」パネルディスカッションステージのダイジェスト映像が映し出される。その日のステージには山下、三宅、宮野、生見が参加。山下が「現地の『Plus Ultra !!』の熱量がすさまじかった」と興奮気味に話すと、宮野は「(英語の発音ではなく)『プルスウルトラ!!』と日本語の発音で言ってくださいってリクエストしたんだよね」と補足する。山下は「ちゃんと練習してしっかり言ってくれて、めちゃくちゃうれしかったです。愛を感じました」と笑顔を浮かべた。

ダークマイトは、オールマイトに似たキャラクター。オールマイトを“オリジン”とするデク、爆豪は今回そんな彼と対峙しなければならない。どんな気持ちで演じたのかと問われると、岡本は「同じような雰囲気、声で、オールマイトとは違うことをしゃっべってくるので、全編にわたってイライラしていました」ときっぱり。山下も深く同意しながら「僕は三宅さんと一緒に録ったんですけど、同じフォルムなのに全然別のキャラクターに聞こえてくるんです。三宅さんのお芝居って説得力がすごいんだなって。だからこそ、オールマイトが大好きだなって思いました」と答える。三宅はそれを聞き、「後でチョコレートをあげよう」と言って笑いを誘った。

映画でのデクと爆豪の関係性について聞かれると、岡本は「本編でもそうなんですが、共闘するときにお互いどうやったら最善の行動を取れるかというのを、私情を挟まずできるところがステキだなって思います。そういうところではヒーローとして認め合っているのかなって」と述懐。山下も「話し合わずにその場のノリで一番最善の戦い方がお互いできる。成長もそうですし、同じヒーローに憧れたというところも見えて、すごくうれしくなります」と続ける。

ダークマイトとオールマイトの演じ分けについて、意識した点を尋ねられた三宅。三宅は「オーディションで初めてオールマイトのセリフを吐かせてもらったときの、ある種空っぽな状態の自分に巻き戻して試しに演じてみたら、意外とイケるじゃんって。一番黎明期の、オールマイトになりきれない自分のところに巻き戻った感じです。ただずっとオールマイトをやらせていただいている中で、オールマイトを掴み切れなかったら、オールマイトという名のダークマイトの役をしていたかもしれないと怖くなりました。なぜそう思ったのかについては本編を観ていただければ」と伝える。

「ヒロアカ」ファンを公言している生見。興奮してアフレコどころではなかったと思い返しながら、生見は「こうやって作るんだと感動しました。実写とはまったく違って。台本の読み方を教えていただくところから始まったので、すごく勉強になりました」と正直な気持ちを述べる。苦しむシーンが多いというアンナを見事演じた生見に対し、三宅と宮野は「いや、すごく達者でしたよ」「あの息遣いはすごい」と口々に称賛した。

山下の演技について質問されると、宮野は「本編を観て感動したんですけど、声優ってこういうことだよなって。命をかけてマイク前に立って自分のすべてを出している。そんな彼の声を聞いたときに、声優は声色じゃない。どれだけそういうことが本気でできるか。今回の映画で突き付けられた気がしました」と絶賛。それに対し、山下は「僕のチョコをあげる!」とすかさず返し、会場を沸かせた。

登壇者を代表し、山下は「劇場版は4作目ということで、各キャラクターが本当に成長を見せてくれます。今回ゲストキャラクターの2人が、彼らの成長を引き出してくれるところも非常に見どころです。いつもより華やかな映像になっているのではないでしょうか。皆さんもお祭り騒ぎのように気持ちをあげて観ていただけたら」と呼びかけた。最後に山下が「更に向こうへ ! 」とおなじみのセリフを言い、観客を含んだ全員で「Plus Ultra !!」と続くと、ステージ脇からキャノン砲が炸裂。色とりどりの銀テープが舞う中、イベントは幕を閉じた。

「僕のヒーローアカデミアTHE MOVIE ユアネクスト」

2024年8月2日(金)公開

