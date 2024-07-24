7月26日から28日にかけて新潟・苗場スキー場で行われる野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '24」の模様がPrime VideoとTwitchにて無料で世界同時生配信されることが決定。本日、配信アーティストのラインナップおよびタイムテーブルが公開された。
配信は3チャンネルで行われ、1日目の11:00にスタートするindigo la Endのステージを皮切りに、マカロニえんぴつ、Awich、2日目の東京スカパラダイスオーケストラ、くるり、KID FRESINO、そして3日目のNoel Gallagher's High Flying Birdsまでさまざまなアーティストのパフォーマンスを楽しむことができる。
またライブの合間には、一部出演アーティストへのインタビュー動画も配信される。
「FUJI ROCK FESTIVAL’24」生配信
配信期間：2024年7月26日（金）～7月28日（日）
配信チャンネル：
Prime Video
Day 1：https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0CZJM72H6
Day 2：https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0D4FD5JVW
Day 3：https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0CV5SZT8Z
Twitch Amazon Music 公式チャンネル
Japan（CH1）：https://www.twitch.tv/amazonmusicjp
US（CH2）：https://www.twitch.tv/amazonmusic
UK（CH3）：https://www.twitch.tv/amazonmusicuk