豪州出身のラッパーCYPRUS、新作EPよりKaneeeを迎えたリードシングルリリース

話題のラッパー、CYPRUSが新曲「OSAKA GIRLS ft. Kaneee」を7月24日（水）にリリースした。
関連記事：HIYADAMが語る、ダンスミュージックとヒップホップが交わる先で見つけた新境地
本楽曲は、昨年リリースされたCYPRUSのEPに収録されていた「OSAKA GIRLS」に、新たに先日ソロアルバム『Remember Me?』をリリースし、ますます話題のラッパーKaneeeを迎えた楽曲。なお、本作品はこの秋にリリースを予定している自身のEP『JQ11』からのリードシングル第一弾となる。
また、レーベルヘッドであり映像ディレクターのSPIKEY JOHNによるMV撮影も予定されている。
＜リリース情報＞
CYPRUS
「OSAKA GIRLS ft. Kaneee」
Cyprus https://www.instagram.com/cyprusarchive?igsh=dWE1b3p1Mml4Z2c4
Kaneee https://www.instagram.com/kaneeebaby/
SPIKEYJOHN RECORDS https://www.instagram.com/spikeyjohn_records/?hl=ja
SPIKEYJOHN RECORDS YouTube https://www.youtube.com/channel/UCNOBr4izQCcegJqm4uTEtgw