堀越耕平原作による劇場アニメ「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」より、最新映像「WHO’S NEXT PV」が公開された。

8月2日に全国公開される「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」。「WHO’S NEXT PV」は、「次は君だ」というオールマイトの言葉から始まる。Vaundyによる主題歌「ホムンクルス」にのせて、「ダークマイト伝説の幕開けだ!」と高らかに叫ぶダークマイト、冷静な声色で「さっき私の邪魔をしてくれたヒーローのガキ様ですか」と告げるジュリオ、花が舞い散る中で苦しそうな表情を見せるアンナ、ダークマイトを中心とするゴリーニファミリーの姿が次々と映し出される。デク・爆豪・轟ら雄英高校ヒーロー科1年A組のメンバーと、プロヒーローたちも登場。全員がフルパワーで敵<ヴィラン>に立ち向かう壮絶なバトルシーンが収められた。

さらに「僕のヒーローアカデミア」の新プロジェクト「I‘M NEXT PROJECT」が始動。プロジェクトの一環として、7月29日から8月16日までの期間、今回の劇場版にまつわる原作の関連話がジャンプ+ほかで無料公開される。さらに7月29日から8月4日まで、東京・池袋駅東口にあるPARCOの壁面にオールマイトの巨大広告を掲出。8月2日には宮野真守、8月3日には山下大輝、岡本信彦、梶裕貴が登壇するイベント「劇場版『ヒロアカ』公開記念ステージ」が、東京・Hareza池袋にて行われる。ABEMAでは7月27日より、「ヒロアカ専門チャンネル」が解説されることも決定した。「I‘M NEXT PROJECT」の詳細については、特設サイトで確認を。

堀越が総監修・キャラクター原案を務めた完全新作オリジナルストーリーが展開される「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」。同作では、デクたちヒーローと敵<ヴィラン>の最終決戦の直前、世界を揺るがす大きな事件が巻き起こる。

「僕のヒーローアカデミアTHE MOVIE ユアネクスト」

2024年8月2日(金)公開

スタッフ

原作・総監修・キャラクター原案:堀越耕平(集英社「週刊少年ジャンプ」連載)

監督:岡村天斎

脚本:黒田洋介

キャラクターデザイン:馬越嘉彦

音楽:林ゆうき

アニメーションアドバイザー:長崎健司

アニメーション制作:ボンズ

キャスト

緑谷出久:山下大輝

爆豪勝己:岡本信彦

麗日お茶子:佐倉綾音

轟焦凍:梶裕貴

飯田天哉:石川界人

エンデヴァー:稲田徹

ホークス:中村悠一

ジュリオ・ガンディーニ:宮野真守

アンナ・シェルビーノ:生見愛瑠

オールマイト / ダークマイト:三宅健太

ほか

