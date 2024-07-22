【試合速報】プロ野球オールスターゲーム第1戦、両リーグスタメンが発表！…

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日本野球機構（NPB）は23日、「マイナビオールスターゲーム2024」第1戦（エスコンフィールドHOKKAIDO）を開催。試合に先立ち、両リーグのスターティングメンバーを発表した。





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パシフィック・リーグは、日本ハム勢が7人スタメン入り。先発マウンドの山﨑福也投手が「2番・指名打者（DH）」にの名を連ね、異例の二刀流起用となった。







対するセントラル・リーグは、ファン投票で選出された才木浩人投手（阪神）が先発マウンド。クリーンアップは3番・牧秀悟内野手（DeNA）、4番・岡本和真内野手（巨人）、5番・村上宗隆内野手（ヤクルト）の豪華な布陣が形成する。











先攻：セ・リーグ

1番（中）近本光司（阪神）

2番（右）丸佳浩（巨人）

3番（二）牧秀悟（DeNA）

4番（一）岡本和真（巨人）

5番（三）村上宗隆（ヤクルト）

6番（指）タイラー・オースティン（DeNA）

7番（左）細川成也（中日）

8番（遊）小園海斗（広島）

9番（捕）山本祐大（DeNA）

（投）才木浩人（阪神）















後攻：パ・リーグ

1番（右）水谷瞬（日本ハム）

2番（指）山﨑福也（日本ハム）

3番（左）近藤健介（ソフトバンク）

4番（中）万波中正（日本ハム）

5番（二）田宮裕涼（日本ハム）

6番（三）郡司裕也（日本ハム）

7番（捕）アリエル・マルティネス（日本ハム）

8番（遊）上川畑大悟（日本ハム）

9番（一）岡大海（ロッテ）

（投）山﨑福也（日本ハム）















【了】