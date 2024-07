菅田将暉、ミセス、YOASOBI、西野カナ…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（7月20日付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00~13:55)。7月20日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(7月20日(土)付)を発表しました。先週6位から4ランクダウン↓ いま注目の北海道在住3ピースバンド。ソールドアウト続出のワンマンツアー「Chevon 1st ONE MAN TOUR LIVE 2024『冥冥』」が、7月17日(水)から地元・北海道で始まりました。初登場! また今週の放送では、須田景凪さんがゲストに登場! 6月28日(金)にリリースした同曲の制作話などを伺いました。先週5位から3ランクダウン↓ 7月23日(火)には、東京都・Zepp Hanedaでファンクラブ限定ライブ「Official髭男dism one-man live 2024 - UNOFFICIAL-」が開催されます。4週連続のTOP10入り! サザンオールスターズの公式Xなどでは、猫のキャラクターが同曲にあわせてダンスをする「猫ブーギ」動画が公開され、話題になっています。初登場! 同曲は7月10日(水)にリリースされたアルバム『A museMentally』に収録されています。先週の20位から大きくランクアップ↑ 同曲は、アニメ『【推しの子】』の第2期エンディング主題歌になっています。先週2位から2ランクダウン↓ 菅田さんは、北海道で開催される野外フェス「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO」の2日目・8月17日(土)に初出演します。初登場! 7月3日(水)に配信リリースされた新曲。20日(土)、21日(日)には、神奈川・横浜スタジアムでスタジアムツアー「Mrs. GREEN APPLE “ゼンジン未到とヴェルトラウム~銘銘編~”」が開催されました。先週1位から1ランクダウン↓ 同曲は、大人気アニメ「〈物語〉シリーズ オフ&モンスターシーズン」の主題歌になっています。そして、今週の第1位は……?初登場! 2019年2月から活動休止をしていた西野カナさんが、活動再開後、初のリリースとなった新曲です。11月13日(水)、14日(木)には、神奈川・横浜アリーナでライブ「Kana Nishino Love Again Live 2024」が開催されます。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/