INI髙塚大夢 オススメの観葉植物は？「空気清浄機とか、置いておくだけで何か効果があるっていう意味で言うと…」

11人組グローバルボーイズグループ「INI(アイエヌアイ)」の髙塚大夢(たかつか・ひろむ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」(毎月3週目 月曜~木曜22:18頃~)。7月17日(水)の放送では、髙塚先生が顧問を務める非公式部活「生物部」の授業(放送)を実施。この記事では、生徒(リスナー)から寄せられた植物に関する書き込みを紹介したパートを紹介します。大夢先生こんばんは! 突然ですが、僕が大夢先生におすすめしたい植物は「サンスベリア」です。“自然の空気清浄機”とも言われているサンスベリアは、細長く固い葉っぱが特徴です。サンスベリアは見れば見るほどかわいくて、葉っぱの先端は少しとがっていて痛いですが、緑の加減も、緑特有の匂いも全てが愛おしいです! 少し大きめの植物ですが、ぜひ家で育ててみてください!サンスベリアですね。もちろん知ってますよ! とがった葉っぱが生えているのがすごく特徴的ですね。サンスベリアも、本当にいろんな種類があるんですよ。おすすめの植物を紹介してくれたから、僕からも何かおすすめの植物を紹介しようと思います。サンスベリアが好きなんだったら、色味とかでいったら「ドラセナ」っていう植物とかもいいかなと思います。尖った形状が好きなんだったら、前にも少し授業でも話した「アガベ」とか、多肉系の植物とかけっこういいんじゃないですか?空気清浄機とか、置いておくだけで何か効果があるっていう意味で言うと、「カネノナルキ(金のなる木)」という植物とか、四つ葉のクローバーとかね。育てていてワクワクするような観葉植物とかいいんじゃないでしょうか! おすすめしてくれてありがとう! 他の生物部のみんなもオススメの植物や生き物についてどんどん書き込んでください!番組では他にも大学生時代に飼っていたハムスターの話、小動物の魅力、飼ってみたい小動物について語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/