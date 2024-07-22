『THE HOPE 2024』第2弾発表でAwich、Elle Teresa、LEXら11組

2024年9月21日（土）9月22日（日）にお台場THE HOPE特設会場で開催される『THE HOPE 2024』のアーティストラインナップ第2弾が発表された。

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第二弾アーティストとしてAwich、Elle Teresa、LEX、MonyHorse他11組の追加出演が決定した。

また、アーティストの出演日程も解禁。DAY1には、千葉雄喜、BIM、IO、JinDogg、ralph、Watson、Young Coco、紅桜らに加えて、追加アーティストとして、ポップアイコンとしても人気を集めるElle Teresaが2年ぶりの出演。さらに二年連続の出演となるXANSEI with FRIENDS、03- Performanceのパフォーマンス枠でBene Baby、Choppa Capone、JAKEN、18stopなど今最もフレッシュな次世代のシーンを代表するラッパーの出演が決定した。

DAY2には、AI、AK-69、JP THE WAVY、LANA、OZworld、SEEDA、¥ellow Bucksらに加えて、ヒップホップクルー、YENTOWN所属の沖縄出身女性ラッパーAwichが2年ぶりに出演決定。同じくYENTOWNメンバーから東京のHIPHOPシーンを代表するラッパーMonyHorseも二年連続でラインナップに名を連ねた。次世代を担うキーマンでありユース世代を中心に熱狂的な支持を得ているLEX、ラップスタアで大きな話題となったCharluや沖縄を中心に活動する柊人などの初出演組にも期待が集まる。

＜ライブ情報＞

「THE HOPE 2024」

2024年9月21日（土）、9月22日（日）お台場THE HOPE特設会場

主催：THE HOPE制作委員会

お問い合わせ：キョードー東京 0570-550-799（平⽇11:00〜18:00 / ⼟⽇祝 10:00〜18:00）

THE HOPE公式サイト：http://the-hope.jp

=出演=

※以下アルファベット順

【DAY1】

-LIVE-

AKLO［初］

ANARCHY

BIM

C.O.S.A.［初］

CYBER RUI

DADA

Eric.B.Jr

Elle Teresa ※追加発表

GADORO［初］

IO

Jin Dogg

kZm［初］

MC TYSON［初］

ralph

Red Eye

SKRYU［初］

Watson

XANSEI with FRIENDS ※追加発表

Young Coco

ジャパニーズマゲニーズ

千葉雄喜 -Shot Live-［初］

般若［初］

紅桜［初］

百足&韻マン［初］

7［初］

03- Performance［初］

Bene Baby ※追加発表［初］

Choppa Capone ※追加発表［初］

JAKEN ※追加発表［初］

18stop ※追加発表［初］

and more...

-DJ-

ASIAN STAR［初］

DJ BULLSET

DJ C2［初］

DJ DEFLO

DJ GEORGE

DJ KANJI

DJ KEM

DJ KOTARO

DJ MAGARA（MASTERPIECESOUND）［初］

DJ NISHIMIYA

DJ SN-Z

DJ 8MAN

FUJI TRILL

nasthug［初］

ZEN-LA-ROCK（DJ SET）［初］

【DAY2】

-LIVE-

AI［初］

AK-69

Awich ※追加発表

Bonbero

Candee

Carz

Charlu ［初］ ※追加発表

DJ CHARI & DJ TATSUKI with FRIENDS

DJ RYOW with FRIENDS

eyden

Hideyoshi

JP THE WAVY

Kaneee［初］

Kohjiya［初］

LANA

LEX ※追加発表［初］

Lunv Loyal［初］

MaRI［初］

MonyHorse ※追加発表

Only U

OZworld［初］

SEEDA［初］

¥ellow Bucks

Yvng Patra［初］

柊人［初］ ※追加発表

ゆるふわギャング［初］

And More...

-DJ-

DJ CHARI

DJ JAM

DJ KEKKE

DJ NORIO

DJ RyuNosuK（FTL）［初］

DJ SpiTe［初］

DJ TATSUKI

DJ U-LEE

DopeOnigiri

FOOLISHMAN

MARZY［初］

New J［初］

VLOT

YUTO

THE HOPE 公式SNSアカウント

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