envy、4年8カ月ぶりアルバム『Eunoia』リリース決定

envyが、10月11日に自身8作目となるフルアルバム『Eunoia』をリリースすることを発表した。

今作はバンドにとって前作『THE FALLEN CRIMSON』より約4年8カ月ぶりとなる新作アルバムとなっており、海外大型フェスでのヘッドライナー出演や各国ツアーを経て制作された現メンバー体制では2作目となる作品。CD、LP、デジタル配信でのリリースが予定されており、レコーディング&ミックスはTakashi ”Patch” Kitaguchi、マスタリングはJosh Bonatiが手掛けた。

ディスクユニオンではショップ限定デザインのTシャツ付きセットの販売も決定、他タワーレコード、Amazonなどでは先着でショップ別購入特典の付与もおこなわれる。

また7月22日0時より、収録曲「Beyond the Raindrops」が先行配信開始された。

<リリース情報>

envy

『Eunoia』

2024年10月11日(金)リリース

https://ultravybe.lnk.to/eunoia

=収録曲=

1. Piecemeal

2. Imagination and Creation

3. The Night and the Void

4. Beyond the Raindrops

5. Whiteout

6. Lingering Light

7. Lingering Echoes

8. Januarys Dusk

