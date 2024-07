誰もが一度は「億万長者になりたい」と思うものです。とはいえ、人にはそれぞれ違う強みや弱みがあります。個性に合わせて、最適なアプローチを取ることが大切です。この記事では、あなたにピッタリの「億万長者になるためのアプローチ」の方法を紹介します。

◆億万長者診断:2つの質問

『Rich Habits, Poor Habits: Learn the Daily Habits That Separate the Rich from the Poor』には、「お金持ちになる方法には4つのパスがあり、それぞれにあった適性がある」と紹介されています。

その考えをもとに、億万長者診断を中原が作ってみました。以下の質問に対して、自分に最も当てはまる選択肢を選んでください。

◇質問1:リスクを取ることについてどう感じますか?

A. リスクはできるだけ避けたい

B. リスクを取ることに抵抗はない

◇質問2:仕事と生活のバランスはどう考えますか?

A. 家族や友人と過ごす時間を大切にする

B. 仕事が最優先で、必要なら長時間労働もいとわない

■質問1でA、質問2でA:倹約→投資

リスクを避け、ワークライフバランスを大切にするあなたは、最高のキャリアを目指すというよりは、ほどほどのキャリアを歩みつつ、倹約しながらお金持ちを目指すのが得意でしょう。計画的に貯蓄をして、その貯蓄を投資に回すことで、富を築くことができるでしょう。iDeCoや財形貯蓄制度、あるいはコストの安いインデックス型投信などを使って、20~30年くらいかけて、地道にお金持ちを目指すのが近道だと思います。

■質問1でB、質問2でB:起業家

夢を実現するためならリスクを恐れず、仕事を優先できるあなたは、起業家としての適性があると思います。ただし、起業には失敗がつきもので、破産や離婚などつらい思いをする方も少なくありません。その代わり、成功すれば、どのタイプよりも大きな成功を収めることができそうです。

■質問1でA、質問2でB:トップの専門家

自分のペースで仕事したいためリスクが嫌いなものの、ペースが守れるなら仕事が好きなあなた。そんなあなたは、特定の分野の専門家になることで、マイペースを維持しながら高収入を得ることができるでしょう。情熱を燃やすことができて、かつ、その分野でトップを狙えるくらい得意なことを仕事にするのが近道だと思います。

■質問1でB、質問2でA:大企業での成り上がり

リスクを取れるものの家庭も大事なあなたは、大きな会社に勤めながらキャリアアップを目指すのが得意だと思います。大きな会社につとめることで、大きなプロジェクト(リスクの大きなプロジェクト)で修羅場をくぐりながら、家庭も維持しやすくなると期待できます。起業では大きなコミットが求められるため仕事最優先となるでしょうが、大きい会社で勤めればある程度、家庭に避ける時間も増えそうです。

◆まとめ

どの選択肢を選ぶにしても、成功するためには長い時間と努力が必要です。とはいえ、自分に合ったアプローチを選べれば、精神的な負担を少なくして、成功する確率を上げることができるでしょう。

この診断では、あなたの適性に合わせて「お金持ちになるとしたら、この方法がやりやすいだろうな」というアプローチを提案しています。「お金持ちになりたいけれど、どうしたらよいか分からない」という方は、診断結果が参考になれば幸いです。

参考:Tom Corley and Michael Yardney, “Rich Habits, Poor Habits: Learn the Daily Habits That Separate the Rich from the Poor”

文:中原 良太(個人投資家・トレーダー)

18歳に株を始め、25歳でYahoo!株価予想達人で「ベストパフォーマー賞」を受賞。主に株式投資とマネー(お金)についての情報をSNSやYouTube、メルマガなどで発信。IQ上位2%のMENSA会員。

