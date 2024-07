STARTO ENTERTAINMENTによる大型ライブイベント「WE ARE! Let’s get the party STARTO!!」の大阪公演の模様が、8月23日からNetflixで世界独占配信されることが決定した。

「WE ARE! Let’s get the party STARTO!!」は4月に東京・東京ドームで1公演、5月に大阪・京セラドーム大阪で2公演が行われたイベントで、計3公演でのべ14万5000人を動員。STARTO所属の全14組75名が出演し、演出を松本潤、大倉忠義が担当した。

Netflixでは5月30日の京セラドーム大阪公演の模様が配信され、当日披露された全44曲をNetflix用に再編集した映像がノーカットで楽しめる。さら90分におよぶメイキング映像も同時配信。グループの垣根を超えたステージの裏側、本番前のメンバーの真剣な姿などをたっぷりと観ることができる。

「WE ARE! Let’s get the party STARTO!!」

出演者:

NEWS / SUPER EIGHT / KAT-TUN / Hey! Say! JUMP / Kis-My-Ft2 / timelesz / A.B.C-Z / WEST. / King & Prince / SixTONES / Snow Man / なにわ男子 / Travis Japan / Aぇ! group



演出:

松本潤 / 大倉忠義



※永瀬廉(King & Prince)の本編への出演はありません