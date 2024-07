INI髙塚大夢「今年から半ズボンデビュー！」最近お気に入りの髪型、“夏ファッション”のポイントは？

11人組グローバルボーイズグループ「INI(アイエヌアイ)」の髙塚大夢(たかつか・ひろむ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」(毎月3週目 月曜~木曜22:18頃~)。7月16日(火)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介。この記事では最近の髪型やファッションについて語ったパートを紹介します。先月、「ファッション」に関する授業(放送)おこないましたが、先月に続いて今日の僕のファッションについて少し話していきましょう。ファッションの話をする前に1つ報告がありまして、髪色が変わりました!!先月の「INI LOCKS!」では緑の髪色でしたが、そこから結構大胆にチェンジして、ツートーンの茶色とベージュの髪色になりました!割と本当に気に入っています。今まで結構派手な髪色が多かったのですが、今回は優しめの髪色になりました!襟足が黄色になっていて、よりバンドマンみたいな髪型になりましたね。バンドをやっているわけではないのですが……。そんなこともあって、最近の僕のファッションは、なんというか……気分は「夏フェス」!夏ですからね。今日も、半袖半ズボンで。今年から、ちょっと半ズボンデビューしてみようかなと思って、半ズボン履いてきました。夏っぽい格好で楽しめたらいいなと思います。番組では他にもリスナーから届いた相談に答える場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/