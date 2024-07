学生たちの「挨拶する・しない」の基準は？ 知り合いに会うと瞬時に逃げる、仲が良ければ挨拶する…Saucy Dog石原慎也がリスナーと“普通”を考える

3人組ロックバンド「Saucy Dog(サウシードッグ)」の石原慎也(Vo/Gt)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」(毎週火曜 23:08頃〜)。7月16日(火)の放送では、普通のど真ん中「普通of普通」を決めていく授業(放送)を実施。「挨拶する・しない」の基準について、石原先生と生徒(リスナー)が考えました。――石原先生が休養中のあいだ、Saucy Dogのベース・秋澤和貴副担任が「Saucy LOCKS!」の授業を担当しました。秋澤先生は前回の放送で、生徒に向けて「挨拶する、しないの基準の普通を教えて」という宿題を出しました。引き継ぎをおこなった石原先生は、生徒から寄せられたメッセージを紹介します。石原:秋澤先生は「人見知りだから道端ですれ違った知り合いをスルーすることがある」と話してたんですけども、俺もする。スルーっていうか、気づかれる前に顔を見られないようにする。気づかれてからだと「俺、何かしたかな?」と思わせちゃうから、本当に喋りたい気分じゃないときはけっこうするかも。向こうに見つけられたら喋る。どっちも目が合っちゃったら、喋るしかないなってなる。「お疲れ、お疲れ〜!」みたいに、止まらずにお疲れって言いまくって通り過ぎるパターンもあるかな。早速、書き込みを紹介していきましょう。私も秋澤さんと同じように、知り合いを見つけたら逃げて、仲がいい人には挨拶します。知り合いに鉢合わせないよう、絶対見つからない遠くまで逃げちゃいます! かくれんぼをしているみたいで面白いです!(17歳)石原:面白さをこの子は見出しちゃってるわけだ。じゃあもうやめられないね、かくれんぼ。でも、そういう風に思えるのはいいのかもしれないね。僕は近所の人たちには必ず挨拶しています。でも、他の友達や知り合いにはそのときの気分で挨拶するかしないかを決めています。(14歳)石原:わかる! 地区とかで近所の人と仲良くなるじゃないですか。俺も14歳のとき、街の人にはとりあえず「ただいま」とか「言ってきます」とか「おはよう」は言ってた。私は普段の学校生活だと仲がいい子とは絶対挨拶しますが、出掛けているときにとても仲がいい子と会ってもスルーしちゃいます! なぜなら、学校の外で会うのが恥ずかしいからです(笑)。顔見知りの人とかと会ったときは、本当に気まずいのでその場からすぐ去ります!(15歳)石原:そういうの俺にはないなぁ。とても仲がいい子だったら絶対話しかけちゃうかもなって思った。会ってもスルーしちゃうのか。俺、そういう人いるかな。めっちゃ仲いいけど、ライブ以外や街で会ったら声かけないやつみたいな。橋本学先生とかはそうかも。ハルカミライ先生。はっとり先生も。1回声かけたことはあんだけど。仕事じゃないときにたまたま会ったら「うす……」ってなっちゃうかも。でも普通にご飯とか飲みとか行くんだけどね。私は田舎生まれの田舎育ちです。登下校のときは知らない人たちから「行ってらっしゃい」とか「おかえり」って言われるし、地元では知らない人でも挨拶をするのが普通です。都市に住むようになって最初、すれ違う人に挨拶をしていたら変な目で見られて、そこからプライベートではあまりしなくなりました。仕事のときは誰に対しても元気にしてますよ!(22歳)石原:偉い! 俺も大阪出たとき、挨拶してたら「なにこの人?」みたいな顔で見られたで。気まずいから「どこどこってどうやって行くんですか?」みたいに道を聞いたりしてごまかしてたんですけど。あと、2キロとか3キロくらいの距離歩いて行こうとしたら「歩いていくの?」とかもありましたね。地元だったらそんぐらいの距離は歩かないといけないから。大阪はけっこう自転車文化なんでね。私も休みの日とかに知り合いに会うと、瞬時に逃げちゃいます! もし出会っちゃったとしても「いたんだ!?」みたいな雰囲気を出しちゃいます(笑)。(18歳)石原:なるほど。バレてないと思って会わないようにしちゃったのに、バレていた場合ね。私はすごくチキンなので、目が合って相手が絶対に挨拶を返してくれる状況じゃないと挨拶が言えません。言えなかったときは先輩に挨拶できなかったときみたいな罪悪感があって、1日中悶々と過ごします(笑)。(17歳)石原:わかるな。たしかに、ちゃんと目が合って向こうも返してくれるってわかっていないとちょっと言いづらいかもね。俺、「おはよう」と言って返してこなかったら「おはようって言ってんじゃん」って言うから。でも、そんぐらいのほうがね、自分の気持ち的には良い。「挨拶はしよう」って感じ。というわけで、メッセージありがとうございました。みんなのメッセージまとめると「けっこうしない人多い」。俺もそうなんだけど、なんでなんだろう。みなさんありがとうね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/