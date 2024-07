WILYWNKA、Zeppツアー会場で販売されるオフィシャルグッズ公開

WILYWNKAが、Zeppツアー「WILYWNKA STUDIOS JAPAN」会場で販売されるオフィシャルグッズを公開した。

先日各公演にゲスト出演するアーティストが発表された全国5都市(東名阪札福)にて開催するWILYWNKAのZeppツアー。ファイナルである8月23日(金)に開催される東京公演には、新アルバムに参加した¥ellow Bucks、Young Coco、guca owl、RYUZO、VIGORMAN、Nephewの全員が集結する。

オフィシャルグッズとしてTシャツやタオル、キーチェーンなどが発売される。

<ライブ情報>

「WILYWNKA STUDIOS JAPAN」ZEPP TOUR 2024

7月24日(水)Zepp Sapporo

8月2日(金)Zepp Nagoya

ゲスト:¥ellow Bucks / RYUZO / Nephew

8月6日(火)Zepp Fukuoka

ゲスト:VIGORMAN

8月20日(火)Zepp Osaka Bayside

ゲスト:Young Coco / guca owl / RYUZO / VIGORMAN

8月23日(金)Zepp DiverCity (TOKYO)

ゲスト:¥ellow Bucks / Young Coco / guca owl / RYUZO / VIGORMAN / Nephew

※全公演共通 OPEN 18:00 / START 19:00

一般チケット販売中:

イープラス https://eplus.jp/wilywnka/

チケットぴあ https://w.pia.jp/a/wilywnka-zepptour2024/

ローソンチケット https://l-tike.com/wilywnka/

料金:

1階スタンディング

前売り ¥6500(税込)※ドリンク代別

当日券 ¥7500(税込)※ドリンク代別

2階指定席

前売り ¥7500(税込)※ドリンク代別

当日券 ¥8500(税込)※ドリンク代別

主催・企画:ONEPERCENT

制作:CITTA'WORKS

<リリース情報>

WILYWNKA

『90s Baby』

2024年5月8日(水)

https://linkco.re/UR39R8v0

https://bit.ly/wilywnkamerch

=収録曲=

1. I am feat. RYUZO (Produced by DJ UPPERCUT)

2. INTRO feat.Young Coco (Produced by DJ UPPERCUT)

3. PUSH 'N' PUSH (Produced by DJ UPPERCUT)

4. Excuse Me (Produced by Taka Perry)

5. 90's Baby (Produced by DJ UPPERCUT)

6. Gorgeous feat. ¥ellow Bucks & Nephew (Produced by Taka Perry)

7. Oh Girl feat. guca owl (Produced by BACHLOGIC)

8. What!? (Produced by Taka Perry)

9. Good Motherfxxker (Produced by DJ UPPERCUT)

10. メッチャ楽Shit (Produced by Yung Nick)

11. Living In This World (Produced by Ryunosuke Yamagishi)

12. I Mean (Produced by ENDRUN)

13. SAKURA (Produced by DJ UPPERCUT)

14. 待機中 PM10:45 (Produced by Slow Jamz)

15. Dying Love (Produced by Taka Perry)

16. RICHMAN feat. VIGORMAN (Produced by Taka Perry)

M13 ”SAKURA” contains samples from ”さくら(独唱)” performed by Naotaro Moriyama. Licensed by UNIVERSAL MUSIC LLC and SETSUNA INTERNATIONAL.

All Songs Mixed by Kohei Nakatake at 1% Studio, Tokyo, except M07 mixed by Hayabusa.

All Songs Mastered by Tatsuya Sato at The Mastering Palace, New York.

Instagram https://www.instagram.com/wilywnka/