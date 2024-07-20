OKAMOTO'Sが9月より全国47都道府県を回るツアー「OKAMOTO'S 15th Anniversary FORTY SEVEN LIVE TOUR -RETURNS-」を開催。活動を休止していたハマ・オカモト（B）がこの公演より復帰する。
ツアーは9月1日の東京・Zepp Shinjuku（TOKYO）公演を皮切りに、約7カ月かけて全国のライブハウスを行脚していくもので、バンドとしては8年ぶり2度目の47都道府県ツアーとなる。OKAMOTO'Sの公式アプリ「オカモトークQ」では、プレミアム会員を対象としたチケットの最速先行予約を受け付けている。
「OKAMOTO'S 15th Anniversary FORTY SEVEN LIVE TOUR -RETURNS-」
2024年9月1日（日）東京都 Zepp Shinjuku（TOKYO）
2024年9月6日（金）滋賀県 滋賀U★STONE
2024年9月7日（土）奈良県 EVANS CASTLE HALL
2024年9月8日（日）和歌山県 和歌山CLUB GATE
2024年9月14日（土）三重県 CLUB ROOTS
2024年9月15日（日）岐阜県 CLUB ROOTS
2024年10月6日（日）埼玉県 HEAVEN'S ROCK Kumagaya VJ-1
2024年10月11日（金）山口県 LIVE rise SHUNAN
2024年10月13日（日）佐賀県 SAGA GEILS
2024年10月14日（月・祝）長崎県 DRUM Be-7
2024年10月18日（金）岡山県 CRAZYMAMA KINGDOM
2024年10月19日（土）京都府 KYOTO MUSE
2024年11月2日（土）富山県 MAIRO
2024年11月3日（日）石川県 金沢EIGHT HALL
2024年11月4日（月・祝）福井県 福井CHOP
2024年11月15日（金）福島県 郡山HIP SHOT JAPAN
2024年11月16日（土）山形県 山形ミュージック昭和Session
2024年11月17日（日）秋田県 Club SWINDLE
2024年11月29日（金）徳島県 club GRINDHOUSE
2024年11月30日（土）高知県 X-pt.
2024年12月1日（日）愛媛県 松山サロンキティ
2024年12月7日（土）栃木県 HEAVEN'S ROCK Utsunomiya VJ-2
2024年12月8日（日）群馬県 前橋DYVER
2025年1月9日（木）沖縄県 桜坂セントラル
2025年1月12日（日）宮崎県 LAZARUS
2025年1月13日（月・祝）大分県 DRUM Be-0
2025年1月18日（土）茨城県 mito LIGHT HOUSE
2025年2月1日（土）千葉県 KASHIWA PALOOZA
2025年2月8日（土）静岡県 LiveHouse 浜松 窓枠
2025年2月9日（日）兵庫県 神戸VARIT.
2025年2月11日（火・祝）香川県 高松MONSTER
2025年2月14日（金）鹿児島県 CAPARVO HALL
2025年2月15日（土）熊本県 熊本B.9 V1
2025年2月16日（日）福岡県 DRUM LOGOS
2025年2月22日（土）鳥取県 米子AZTiC laughs
2025年2月23日（日）島根県 アポロ
2025年2月24日（月・祝）広島県 広島CLUB QUATTRO
2025年3月7日（金）山梨県 甲府Conviction
2025年3月8日（土）長野県 NAGANO CLUB JUNK BOX
2025年3月9日（日）新潟県 GOLDEN PIGS RED STAGE
2025年3月12日（水）北海道 札幌PENNY LANE24
2025年3月14日（金）青森県 青森Quarter
2025年3月15日（土）岩手県 Club Change WAVE
2025年3月16日（日）宮城県 Rensa
2025年3月20日（木・祝）神奈川県 Yokohama Bay Hall
2025年4月5日（土）愛知県 DIAMOND HALL
2025年4月6日（日）大阪府 なんばHatch