アニメ「コードギアス 奪還のロゼ」最終幕の予告PVが公開された。また最終幕の上映を記念した舞台挨拶が、8月3日に東京・新宿バルト9とグランドシネマサンシャイン池袋にて行われる。

今年の5月から全4幕で上映され、8月2日に最終幕が上映スタートする「コードギアス 奪還のロゼ」。舞台挨拶にはロゼ役の天崎滉平、アッシュ役の古川慎、サクヤ役の上田麗奈、ノーランド役の安元洋貴、ハルカ役の富田美憂のほか大橋誉志光監督が登壇する。実施対象となる回は公式サイトを確認しよう。チケットは本日7月20日から30日11時まで、先行抽選販売が行われる。

そのほか最終幕の入場者特典も明らかに。上映開始日の8月2日から8日までは描き下ろしのビジュアルシート、9日から15日までは「コードギアス」シリーズのコラボ描き下ろしミニ色紙、16日から22日までは描き下ろしステッカーがランダムで配布され、最終週となる23日から29日までは「『コードギアス 奪還のロゼ』木村貴宏 DESIGN WORKS」がプレゼントされる。

「コードギアス 奪還のロゼ」最終幕上映記念舞台挨拶

日時：2024年8月3日（土）

時間：1回目8:30の回上映後、2回目11:00の回上映前

場所：東京都 新宿バルト9

登壇者： 天崎滉平、古川慎、上田麗奈、富田美憂、安元洋貴、大橋誉志光監督



日時：2024年8月3日（土）

時間：1回目11:55の回上映後、2回目14:25の回上映前

会場：東京都 グランドシネマサンシャイン池袋

1回目登壇者：天崎滉平、古川慎、上田麗奈、富田美憂、安元洋貴、大橋誉志光監督

2回目登壇者：天崎滉平、古川慎、上田麗奈、富田美憂、大橋誉志光監督

「コードギアス 奪還のロゼ」

上映情報

第1幕：上映中

第2幕：上映中

第3幕：上映中

最終幕：2024年8月2日（金）～

配信情報

ディズニープラス「スター」：2024年6月21日より世界独占配信

スタッフ

原作・企画：サンライズ

ストーリー原案：大河内一楼、谷口悟朗

監督：大橋誉志光

シリーズ構成：木村暢

キャラクターデザイン原案：CLAMP

キャラクターデザイン：木村貴宏、島村秀一

ナイトメアフレームデザイン：阿久津潤一

メカニックデザイン：重田智

メインアニメーター：木村貴宏、島村秀一、中谷誠一、重田智、橋本敬史

美術監督：小幡和寛

色彩設計：忽那亜実、久保木裕一

3DCG：武右エ門

CGI監督：篠田周二

音響監督：明田川仁

撮影監督：千葉洋之

編集：坂本久美子

音楽：川井憲次

オープニング主題歌：MIYAVI「Running In My Head」

エンディング主題歌：満島ひかり「ロゼ（Prod.TeddyLoid）」

配給：ショウゲート

製作：バンダイナムコフィルムワークス、コードギアス製作委員会

キャスト

ロゼ：天崎滉平

アッシュ：古川慎

サクヤ：上田麗奈

黒戸：黒田崇矢

物部：小西克幸

ハルカ：富田美憂

小田：千葉翔也

宗森：坂泰斗

新城：杉山里穂

佐野：春野杏

コーネリア：皆川純子

ジノ：保志総一朗

ニーナ：千葉紗子

漣：山本兼平

志塚：小林親弘

坂井：Lynn

東見：藤井隼

岩本：青山穣

ナタリア：寺崎裕香

メイ：白石晴香

ヴァレン：野川雅史

ノーランド：安元洋貴

キャサリン：東山奈央

ナラ：内山夕実

スタンリー：平川大輔

ヴァルター：加瀬康之

ディボック：水中雅章

クリストフ：吉野裕行

重護：小山力也

※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。

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