車田正美「聖闘士星矢」シリーズのスピンオフとなる「聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話」「聖闘士星矢 冥王異伝 ダークウィング」の2作品がボイスドラマ化。いずれも8月8日よりDLsiteでダウンロード販売される。

手代木史織がマンガを手がけた「聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話」はスピンオフながら単行本の発行部数は累計350万部を超え、連載終了後も人気を集める作品。今回リリースされる「オーディオドラマ 聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話 ～黄泉に沈む緋～」は手代木が書いた新作プロットをもとに制作され、カルディア役の遊佐浩二、サーシャ役の平野綾、マニゴルド役の小野大輔、ユーセフ役の朴ろ美というキャストが集結する。

一方の「聖闘士星矢 冥王異伝 ダークウィング」は脚本をサイトウケンジ、作画を上田信舟が担当し、月刊チャンピオンRED（秋田書店）で連載中の作品。今回リリースされる「ドラマCD 聖闘士星矢 冥王異伝 ダークウィング ～飛翔する黒き翼～」は、チャンピオンREDの創刊19周年号に付録として同梱されたドラマCDを復刻したものとなる。

※朴ろ美のろは王へんに路が正式表記。

(c)車田正美／手代木史織（秋田書店） (c)車田正美／サイトウケンジ／上田信舟（秋田書店）