「ギネス世界記録認定」に続き“新記録”を達成!? SCANDAL・HARUNA「みなさんに愛されて、ここまでやってまいりました」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。7月15日(月・祝)の配信では、SCANDALが“とある記録”を祝う表彰式をおこないました。HARUNA:ということで、今回は……表彰式をおこないたいと思います。題して、「SCANDAL Catch up 表彰式」!TOMOMI:何ですか?RINA:壮大な感じだね。MAMI:とりあえず、ありがとうございます。HARUNA:この番組をもっと多くのみなさんに聴いてもらおうと、いろいろ考えていましたら、実はすごいことが判明しました。TOMOMI:ほう。HARUNA:「SCANDAL Catch up」は、AuDeeで配信中の番組のなかで「最長寿番組」です!一同:え~!TOMOMI:そうなんだ!? すごいじゃん。RINA:そんなんばっかりや。HARUNA:ほんとに、そんなんばっかり。MAMI:ね~。HARUNA:「同じことを続ける」プロですからね、私たち。RINA:支えてくれてありがとうございます。TOMOMI:AuDeeの全番組のなかで一番長いってこと?HARUNA:はい、そうなんです。「SCANDAL Catch up」は2020年3月9日、AuDeeの前の「JFN PARK」でスタートして現在も絶賛配信中です。そして、いつのまにか最長寿になっちゃいました。TOMOMI:ありがたいですね。HARUNA:ちなみに、次にランクインするのはハリウッドザコシショウさんの「逆襲ザコシのチョゲチョゲPARK」です。こちらは2020年3月27日にスタートしています。TOMOMI:数日違いや。HARUNA:みなさんに愛されて、ここまでやってまいりました。現在、4年と4ヵ月で5年目となります。みんながいるからここまで来られたと思っています。TOMOMI:知らん間に。※スタッフから「もっと感動してください」と声がかかります。TOMOMI:自覚がなかったからね……。MAMI:そうだよね。TOMOMI:突然お祝いされても、どういう反応をしていいのかわからない……。HARUNA:「ギネス世界記録」(同一メンバーによる女性最長活動ロックバンド)を取ったときから思っているんですけど、続けてきたことが、そんなに自分たちでもすごいことだとは正直思えていないというか。すごいことなんだけどね。RINA:ありがたいことです。HARUNA:ホントにありがとうございます。TOMOMI:ありがとうございます。HARUNA:だから、よりたくさんの人に聴いてもらいたいという思いはありますね。TOMOMI:ぜひ聴いていただきたい!HARUNA:そして、2020年3月は、他にどういうことがあったかをお伝えします。3月24日、新型コロナウイルスの世界的流行に伴い、東京オリンピック・パラリンピックを1年程度延期することが発表されました。そんな時期でしたね。この番組が産声をあげたのは、世界中がコロナで危機的状況の時期です。初回の3月9日の配信ではまだスタジオで録音していたんですよね。MAMI:そうそう。HARUNA:次からダメになったんだよね。RINA:そうね。TOMOMI:でも、ありがたいタイミングで始めることができたよね。RINA:そうだね。TOMOMI:配信が始まって、すぐにライブもできなくなったりした。ファンの人とつながるものがなくなった時期だったから、この番組でみんなの声に触れることができたのは、私たちにとってとても救いだったなあ。RINA:ホントにそうだよね。----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056