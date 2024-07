乃木坂46賀喜遥香「真夏の全国ツアー2024」に行くリスナーのための“オリジナルうちわ”を制作！「ぜひ作っていただけたらうれしい！」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。7月11日(木)の放送では、7月20日(土)からスタートする「真夏の全国ツアー2024」に参加する生徒(リスナー)に向けて、オリジナルアイテム「かきうちわ」を作成しました。賀喜:いよいよ7月20日(土)から乃木坂46「真夏の全国ツアー2024」がスタート! ということで、今回は生徒のみんなが全国ツアー・通称“全ツ”に持っていくための「かきうちわ2024」を作っていきます!これは「私は4組の生徒です!『乃木坂LOCKS!』の授業を聴いています!」という証になる「乃木坂LOCKS!」のオリジナルうちわです!先日、ひと足先に井上和ちゃんが「和うちわ」を作っていたんですよ! それが手元にあるんですけど、おでこにでかい坂道マークがある(笑)。あと、猫のおでこがめっちゃ広い(笑)。かわいい!“和うちわ”いいな~! ということで、この「和うちわ」に負けない、かわいい「かきうちわ」を作っていこうと思います! 今年で4つ目なので、超かわいいうちわを作りたいですね。賀喜:目の前には、職員さんが用意してくれた、うちわ、色画用紙、シール、ペン、ハサミなど、うちわを作るための材料がいっぱいあります。どうしようかな~? “かき”なので、まずは柿を作りたいと思います! だから、オレンジは絶対に使いたくて……オレンジの画用紙を(うちわに)貼り終わって、耳を切りました。この耳をこうつけると……かわいい! もう猫の原型ができました!次に、サングラスをかけさせたいんですけど……なんか違うな~、サングラスじゃない(笑)。若干、変な感じになっちゃったので……修正作業を頑張ります!――その後も、順調に作業を進めていき……。賀喜:「かきうちわ」できました~! 今年はですね、前回が“キラキラにしたい”と思って王冠をつけたので、そのきらめきを忘れたくないっていうのと、今年は特に暑いので“夏満喫猫”にしたいと思って、サングラスをかけてハイビスカスを頭につけました!あと、和がおでこに坂道マークつけていたので、私も(柿の)ヘタの部分に坂道マークをつけました。なので、(和うちわと)ちょっとした“おそろ”の猫のうちわを作りました(笑)。キラキラ(の色紙)をいっぱい使っちゃったので“マネして作りたい!”っていう生徒は、このキラキラ紙を探さなきゃいけないから大変かもしれないですけど、ぜひ作っていただけたらうれしいなと思います! 私のお手本を参考に「かきうちわ」と「和うちわ」も作って、今年の「真夏の全国ツアー」ぜひ遊びに来てください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/