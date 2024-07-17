アニメ「銀河英雄伝説Die Neue These」の新ビジュアル2種が公開された。

日本テレビの「AnichU」枠でサードシーズン「激突」、フォースシーズン「策謀」が放送中の「銀河英雄伝説Die Neue These」。2020年の“シリーズイラスト”第2弾に続く今回のイラストには、昨日放送されたサードシーズン第27話「嵐の夜」時点での、銀河帝国、自由惑星同盟のメンバーが集結した姿がぞれぞれ描かれた。

アニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These」

スタッフ

原作：田中芳樹（東京創元社刊）

監督：多田俊介

シリーズ構成：高木登

制作：Production I.G

製作：銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会

キャスト

ラインハルト・フォン・ローエングラム：宮野真守

ヤン・ウェンリー：鈴村健一

ジークフリード・キルヒアイス：梅原裕一郎

ユリアン・ミンツ：梶裕貴

パウル・フォン・オーベルシュタイン：諏訪部順一

ウォルフガング・ミッターマイヤー：小野大輔

オスカー・フォン・ロイエンタール：中村悠一

アレックス・キャゼルヌ：川島得愛

フレデリカ・グリーンヒル：遠藤綾

ワルター・フォン・シェーンコップ：三木眞一郎

ナレーション：下山吉光

(c)田中芳樹/銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会