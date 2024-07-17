アニメ「銀河英雄伝説Die Neue These」の新ビジュアル2種が公開された。
日本テレビの「AnichU」枠でサードシーズン「激突」、フォースシーズン「策謀」が放送中の「銀河英雄伝説Die Neue These」。2020年の“シリーズイラスト”第2弾に続く今回のイラストには、昨日放送されたサードシーズン第27話「嵐の夜」時点での、銀河帝国、自由惑星同盟のメンバーが集結した姿がぞれぞれ描かれた。
アニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These」
スタッフ
原作：田中芳樹（東京創元社刊）
監督：多田俊介
シリーズ構成：高木登
制作：Production I.G
製作：銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会
キャスト
ラインハルト・フォン・ローエングラム：宮野真守
ヤン・ウェンリー：鈴村健一
ジークフリード・キルヒアイス：梅原裕一郎
ユリアン・ミンツ：梶裕貴
パウル・フォン・オーベルシュタイン：諏訪部順一
ウォルフガング・ミッターマイヤー：小野大輔
オスカー・フォン・ロイエンタール：中村悠一
アレックス・キャゼルヌ：川島得愛
フレデリカ・グリーンヒル：遠藤綾
ワルター・フォン・シェーンコップ：三木眞一郎
ナレーション：下山吉光
(c)田中芳樹/銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会