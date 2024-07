【横須賀　グルメレポ】Bocca Grande-いろいろ野菜の前菜サ…

京急久里浜駅徒歩5分程にあるイタリアンのお店、Bocca Grande(ボッカグランデ)の美味しくてお得な大人気のパスタランチを紹介します。

Bocca Grande

2020年3月にオープンしたイタリアンのお店です。

木を基調にした店内にはテーブル席、カウンター席がありお一人様でもグループでもゆっくりお食事を楽しめます。

お昼にはお得なパスタランチ、夜はワインやお酒も楽しめるお店です。

大人気のパスタランチ

大人気のパスタランチは90分制で前菜のサラダバー、自家製米糀パン、本日のパスタA~C、珈琲or紅茶のセットで税込1540円!

パスタの内容も毎日違うメニューなのでいつ行っても新しい味に出会えます。

※週末のランチセットはデザートにアイスがついて税込1780円になります。

ドリンクは珈琲と紅茶でおかわりが自由な上に途中で種類を変更できるのも嬉しいポイント!

私がうかがった日は開店から30分程で店内が満席になりましたので事前に予約することをオススメします。

大満足の前菜サラダバー

ランチタイム限定のサラダバーは種類が豊富でどれも美味しそう!

店主が心を込めて作り前菜は日替わりで提供されます。

伺った日は、人気のクリッタータ(イタリア風オムレツ)、紫キャベツのマリネ、かぼちゃのバルサミコ煮など11種類の前菜、サラダが用意されていました。

またドレッシングも日替わりで店内で作られています。

この日は香草&たまねぎ、ビーツのドレッシングが用意されていました。

日替わりパスタ

この日の日替わりパスタは

A釜揚げしらすとフレッシュトマトのペペロンチーノ

Bホタテと小松菜、オリーヴのトマトソース

C砂肝のトマト煮と茄子のクリーム和え

でした。

どれもおいしそうですが今日の気分はペペロンチーノ!

パスタの量が100gと少し多めなので心配な方は店員さんに相談したくださいね。

といいながら私は+100円で大盛にしました。

至福のランチタイム

注文してからすぐサラダバーの案内を受けて取りに行きました。

色々悩みながらも結局全部乗せ!

どの前菜も魅力的で美味しそうなものばかり。

特に好きなのがクリッタータとかぼちゃのバルサミコ煮。

クリッタータの具材も都度変わっており、私が食べたのは鶏レバーで、臭みや食べにくさも無く店員さんに聞くまで気付きませんでした。

かぼちゃのバルサミコ煮はかぼちゃの甘味にバルサミコの酸味が絶妙!

勿論その他のお料理もとても美味しいので是非お気に入りを見つけてくださいね。

サラダバーから戻るとドリンクと自家製パンが届きました。

パンは店主の奥様が焼いていて、もちっとふわふわのパンはどのパスタソースにも合う美味しさです。

サラダバーを堪能しているとあっという間にパスタが届きました。

しらすとフレッシュトマトのペペロンチーノ

普段あまりペペロンチーノを食べないのですが

今回フレッシュトマトとしらすの組み合わせに惹かれて注文してみました!

トマトもしらすもたっぷり入っていてガーリックの美味しそうな香りが食欲をそそります。

辛さも強過ぎず具材のおいしさが引き立ちます。

トマトが凄く甘くてペペロンチーノによく合います!

しらすとトマトがペペロンチーノに合うなんてびっくり!

本当に美味しくてあっというまにに食べきってしまいました。

卓上には辛味オイルもあるのでお好みで味の調整もできますよ。

本日のデザート

この日はデザートはラムレーズンのパンナコッタ(税込:650円)、チョコレートのタルト(税込:650円)、アイス各種(リッチなバニラ、抹茶、焦がしバターの塩キャラメル、宮崎県日向夏シャーベット税込:380円)、アイス3種盛合わせ(税込:480円)

私はさっぱりと宮崎県日向夏シャーベットをいただきました!

爽やかな柑橘の甘さのシャーベットでお腹いっぱいでもペロりと食べられます。

美味しいシャーベットと珈琲でゆっくりとした食後の時間を過ごせました。

ディナーも美味しいお料理やお酒がいただけます。

是非一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

店舗情報

︎住所:〒239-0831 神奈川県横須賀市久里浜4丁目18-4

︎電話番号:046-884-9191

︎営業時間:ランチ 11:30~15:00 (L.O.14:30)ディナー 17:00~22:00 (L.O.21:30)

︎定休日:水曜日、第1・3木曜日

︎HP

︎Instagram

