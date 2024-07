堀越耕平原作によるTVアニメ「僕のヒーローアカデミア」とバンダイナムコアミューズメントのコラボキャンペーンが、アミューズメント施設・ナムコとナムコオンラインクレーンで8月2日から9月8日まで開催される。

「僕のヒーローアカデミア ナムコキャンペーン2024」では、オリジナルビジュアルを使用したスタンド付きアクリルプレートや全高約15cmのぬいぐるみ「ともぬい」がナムコ限定景品として登場。ともぬいには、緑谷出久、爆豪勝己らに加え、8月2日公開の映画「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」に登場するジュリオ・ガンディーニ、アンナ・シェルビーノもラインナップされた。またキャンペーン期間中は一部店舗で、緑谷出久と爆豪勝己がキャンペーンを紹介する録り下ろし店内放送を実施。ナムコオンラインクレーンでは、「僕のヒーローアカデミア」関連景品のブースをプレイすると緑谷出久と爆豪勝己のショートボイスを楽しめる。

さらに8月2日より、ナムコの対象クレーンゲーム機にて500円分プレイ、またはナムコオンラインクレーンの対象ブースにて500ナムクレポイント分プレイごとに、全6種のオリジナルうちわを特典としてランダムに1枚プレゼント。さらに同じく8月2日より、対象店舗で「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」のチケット半券をスタッフに提示すると、全3種のウェルカムカードをランダムに1枚もらうことができる。

(c)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会 (c) 2024 「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 (c) 堀越耕平/集英社 (c)Bandai Namco Amusement Inc.