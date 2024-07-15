-真天地開闢集団-ジグザグの新曲「JAPPARAPAN ～Japanese Party～」が7月17日にリリースされる。
「JAPPARAPAN ～Japanese Party～」は“寿司が世界を救う”というメッセージが込められた、日本の魅力が存分に表現されたパーティチューン。サウンドにはEDMの要素も盛り込まれている。
-真天地開闢集団-ジグザグは11月から12月にかけてホールツアー「全国開闢禊 -天ト地-」を開催。11月20日に神奈川・相模女子大学グリーンホールでスタートさせ、12月24日の神奈川・横浜アリーナまで全12公演に臨む。
-真天地開闢集団-ジグザグ「全国開闢禊 -天ト地-」
2024年11月20日（水）神奈川県 相模女子大学グリーンホール 大ホール
2024年11月22日（金）宮城県 仙台サンプラザホール
2024年11月25日（月）兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール
2024年11月27日（水）広島県 JMSアステールプラザ 大ホール
2024年11月30日（土）北海道 札幌文化芸術劇場hitaru
2024年12月6日（金）静岡県 静岡市民文化会館 大ホール
2024年12月8日（日）石川県 本多の森 北電ホール
2024年12月10日（火）大阪府 グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）メインホール
2024年12月12日（木）福岡県 福岡サンパレス
2024年12月18日（水）香川県 レクザムホール（香川県県民ホール） 大ホール
2024年12月20日（金）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール
2024年12月24日（火）神奈川県 横浜アリーナ