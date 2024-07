BAND-MAIDが3年半ぶりアルバム発売決定、ZEPP TOUR開催も

BAND-MAIDが、オリジナル・フルアルバム『Epic Narratives』を9月25日に発売すること、11月に2020年にコロナ禍で中止となったZEPP TOURを改めて開催することを発表した。

これは、7月14日に開催された「BAND-MAID HALL TOUR 2024」千秋楽となった神奈川県民ホール公演後に発表されたもの。6月28日に名古屋公演より開始した同ツアーは、神奈川・横浜アリーナでの単独公演や『Lollapalooza Chicago』などの海外大型フェス出演をしているBAND-MAIDにとって初となるホールでのツアー。新旧シングル&タイアップ曲、お給仕(ライブ)で定番の人気曲を中心に、ニューアルバムに収録される未発売曲も2曲披露するなどご主人様・お嬢様(ファンの呼称)垂涎のセットリストで各地を大いに沸かせた。

そんな大盛況のお給仕最後に特別映像で発表されたのは、今夏発売予定とだけ告げられていた3年半ぶりとなるオリジナル・フルアルバムの詳細と、8月30日の番外編お給仕(ライブ)の開催、11月より全国4箇所で開催するZEPP TOURという3つのニュース。『Epic Narratives』と名付けられたニューアルバムには、「Shambles」(アニメ『ケンガンアシュラ』Season2 エンディング主題歌)、「Bestie」(Avicii 「Wake Me Up」作曲家のひとりとしても知られるIncubusのギタリスト・Michael Einzigerとの共作曲)、「Protect You」(TVアニメ「グレンダイザーU」エンディングテーマ)などのシングル曲を収録。さらに、世界的人気を博すメキシコの三姉妹バンドThe Warningとのコラボ楽曲「SHOW THEM」など、現時点での未発売曲が実に10曲にのぼる、全14曲を収録予定となっている。

また、今作も配信と3形態のCDを同時発売となるが、完全生産限定盤・初回生産限定盤に付属のBlu-rayとDVDには、2024年5月10日に開催した「THE DAY OF MAID」お給仕映像を収録するほか、早期予約特典として、HALL TOUR 2024のOP SE曲「Seasoned」収録CDや、ショップ別オリジナル特典が7種類用意される。アートワークをはじめ、さらなる詳細は追って発表となる。なお、番外編お給仕とZEPP TOURは7月14日21時よりお盟主様の会(ファンクラブ)での最速抽選先行チケット販売がスタートする。

<リリース情報>

BAND-MAID

『Epic Narratives』

2024年9月25日(水)発売

■完全生産限定盤[CD+Blu-ray+LIVE PHOTOBOOK]

PCCA-06328/税込¥12100

特殊仕様

■初回生産限定盤[CD+DVD]

PCCA-06329/税込¥8800

通常仕様

■通常盤[CD only]

PCCA-06330/税込¥3300

通常仕様

=収録内容=

[CD]各形態共通

全14曲収録予定

Memorable

Shambles

Bestie

Protect You

SHOW THEM *BAND-MAID with The Warning

Toi et moi

Magie

Forbidden tale

Go easy

Brightest Star

The one

Letters to you

TAMAYA!

Get to the top

*収録曲順は後日発表いたします

[Blu-ray/DVD]

※完全生産限定盤、初回生産限定盤のみ付属

2024年5月10日開催「THE DAY OF MAID」お給仕(ライブ)映像

ご予約はこちらから:

https://band-maid.lnk.to/EpicNarratives_CD

※価格、収録内容共に予告なく変更する事が御座います。

<ライブ情報>

BAND-MAID番外編お給仕 Medium in Summer

8月30日Spotify O-EAST

https://bandmaid.tokyo/contents/766655

BAND-MAID ZEPP TOUR 2024

11月2日ZEPP NAGOYA

11月3日ZEPP OSAKA BAYSIDE

11月25日ZEPP HANEDA

11月26日ZEPP HANEDA

https://bandmaid.tokyo/contents/763114

BAND-MAID OFFICIAL HP:https://bandmaid.tokyo