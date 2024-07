Novel Core、プロデューサーにChaki Zuluを迎え「可愛くてごめん」リミックス配信

Novel Coreが、ヒップホップクルー・YENTOWNのプロデューサーであり、同クルーのAwichやkZmらの作品をはじめ、BE:FIRSTやSIRUPなどシーンを横断した数多くのヒット曲を世に送り出すChaki Zuluをプロデューサーに迎えた楽曲「可愛くてごめん -KAWAII GANG Remix-」を配信リリースした。

【写真を見る】Novel Core、ライブの様子

本楽曲は、2023年の年間Billboard JAPAN ”TikTok Songs Chart”で1位に輝き、国内だけでなく、SNSを通じて多くのK-POPアーティスト達もダンス動画を投稿するなど、世界的に注目を集めたHoneyWorksによる「可愛くてごめん」のリミックス楽曲。

Novel CoreとChaki Zuluが共に楽曲制作を行っている中、TuneCore Japanが人気音楽クリエイターユニット・HoneyWorksとコラボした『Rework with 可愛くてごめん』の企画に辿り着き、企画に参加する形で楽曲の制作が行われた。

<リリース情報>

『可愛くてごめん -KAWAII GANG Remix-』

2024年7月15日(月)配信

https://linkco.re/cHqy2hbZ

<ライブ情報>

Novel Core ”BRAIN LAND” at K-Arena Yokohama

2025年2月11日(火・祝)Kアリーナ 横浜

開場 15:30 / 開演 17:00

チケット オフィシャル先行受付 7月28日(日) 23:59まで

https://eplus.jp/novelcore/

"BATTLE SUMMIT II"

2024年8月14日(水)東京都 国立代々木競技場第一体育館

出演者:Red Eye / Novel Core / and more

Official HP : https://novelcore.jp/