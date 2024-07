2024明治安田J3リーグ第21節が13日と14日に行われた。

首位の大宮アルディージャはホームでカマタマーレ讃岐と対戦。87分に杉本健勇が今季9ゴール目をマークし、底力を見せて2試合ぶりの白星を飾った。

SC相模原は1点を守り抜いてアスルクラロ沼津との上位対決を制し、2連勝で沼津を追い抜いた。3位・FC今治と4位・ツエーゲン金沢の直接対決は、今治が3-0の完勝を収めた。今治は2位、相模原は3位に浮上した。

カターレ富山は碓井聖生の2ゴールなど、後半に3得点を奪ってFC琉球を撃破。松本山雅FCは浅川隼人の2ゴールでFC大阪に完封勝利した。

ヴァンラーレ八戸は終盤の先制点でガイナーレを下し、クラブ新記録の4連勝となった。また、ギラヴァンツ北九州は1点を守り抜いてテゲバジャーロ宮崎を下し、3連勝で9戦無敗となった。一方、福島ユナイテッドFCはY.S.C.C.横浜に逆転負けを喫し、3連敗となった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第21節

▼7月13日(土)

ヴァンラーレ八戸 1-0 ガイナーレ鳥取

Y.S.C.C.横浜 2-1 福島ユナイテッドFC

SC相模原 1-0 アスルクラロ沼津

AC長野パルセイロ 0-0 いわてグルージャ盛岡

カターレ富山 3-0 FC琉球

大宮アルディージャ 1-0 カマタマーレ讃岐

FC岐阜 1-1 奈良クラブ

▼7月14日(日)松本山雅FC 2-0 FC大阪

ギラヴァンツ北九州 1-0 テゲバジャーロ宮崎

FC今治 3-0 ツエーゲン金沢

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 大宮(49/+23)

2位 今治(36/+4)

3位 相模原(35/+7)

4位 沼津(34/+12)

5位 富山(33/+8)

6位 金沢(33/+4)

7位 FC大阪(32/+7)

8位 北九州(32/+4)

9位 松本(30/+6)

10位 岐阜(30/+3)

11位 琉球(30/-1)

12位 福島(29/+7)

13位 八戸(29/0)

14位 長野(25/-3)

15位 YS横浜(24/-9)

16位 奈良(22/-6)

17位 鳥取(18/-17)

18位 宮崎(16/-11)

19位 讃岐(15/-10)

20位 岩手(14/-28)

◆■第22節の対戦カード

▼7月20日(土)

18:00 福島 vs 宮崎

18:00 長野 vs 今治

18:00 金沢 vs 八戸

18:00 沼津 vs 岐阜

18:00 FC大阪 vs 大宮

18:00 北九州 vs 松本

19:00 鳥取 vs YS横浜

▼7月21日(日)

18:00 岩手 vs 富山

18:00 讃岐 vs 相模原

18:00 琉球 vs 奈良

