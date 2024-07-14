SIU原作によるTVアニメ「神之塔 -Tower of God- 王子の帰還」の追加キャストが発表された。本日7月14日深夜から放送される第2話より、村瀬歩、杉崎亮が出演する。

村瀬が演じるのはフライドチキンが好きな20階の試験監督官であるミュール・ラブ役。杉崎が、プリンスに大金で雇われた傭兵・ラブデブル役を演じる。この発表に併せて、第2話のあらすじ、場面カットも到着。ラブデブルを引き連れるプリンス、険しい表情をしたミュール・ラブ、第二次試験に挑むビオレや王野成の姿が場面カットに収められている。

TVアニメ「神之塔 -Tower of God- 王子の帰還」

放送情報

TOKYO MX：2024年7月7日（日）より毎週日曜日23:00～

サンテレビ：2024年7月7日（日）より毎週日曜日23:30～

KBS京都：2024年7月7日（日）より毎週日曜日24:00～

BS日テレ：2024年7月8日（月）より毎週月曜日24:00～

スタッフ

原作：SIU（「LINEマンガ」連載）

総監督：竹内一義

監督：鈴木慧

シリーズ構成：吉田恵里香

脚本：吉田恵里香、宮本武史、吉崎崇二

キャラクターデザイン：谷野美穂、北澤精吾、鹿島功光

総作画監督：北澤精吾

美術監督：池田裕輔

美術設定：平澤晃弘

色彩設計：関根里枝子

撮影監督：富崎杏奈（アニモキャラメル）

編集：及川雪江

音響監督：山口貴之

音楽：Kevin Penkin

オープニングテーマ「RISE UP」・エンディングテーマ「BELIEVE」：NiziU（ソニー・ミュージックレーベルズ）

アニメーション制作：アンサー・スタジオ

企画・プロデュース：SOLA ENTERTAINMENT

キャスト

ジュ・ビオレ・グレイス：市川太一

王野成：内田雄馬

蓮梨花：渡部紗弓

カナ：嶋村侑

マナ：宮下早紀

虎助：松田健一郎

ホーン・アークラプター：白石兼斗

プリンス：河西健吾

ニア：阿部菜摘子

ライ：入江直樹

クン・アゲロ・アグネス：岡本信彦

ラヘル：早見沙織

(c)Tower of God 2 Animation Partners