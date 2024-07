Perfumeのアジアツアー「Perfume "COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5" Asia Tour 2024」が、昨日7月13日にタイ・バンコクのUOB LIVEでファイナルを迎えた。

トムヤムクンで会場が1つに

Perfumeがバンコクでライブを行うのは今回が初。壮大で近未来的なオープニング映像で幕を開け、ダンスムーブに合わせてヒラヒラとなびく白い衣装でメンバーが登場すると、会場はオーディエンスの熱い大歓声で包まれる。3人は「FLASH」で閃光の火花を放つかのようなパフォーマンスを披露すると、「エレクトロ・ワールド」「レーザービーム」「ポリリズム」といった代表曲を次々とプレイ。MCではお馴染みの挨拶「3人合わせてPerfumeです」をタイ語で呼びかけてバンコクのファンを喜ばせた。

Perfumeは「FUSION」「edge」で縦長の巨大LEDビジョンの映像とシンクロさせたダンスを披露。その一糸乱れぬステージに、客席からは思わず拍手が沸き起こった。続いて届けられたのは、公演タイトルにもなっている「CODE OF PERFUME」。これはPerfumeが今まで節目のタイミングで披露してきた「Perfumeの掟」の2023年バージョンで、中田ヤスタカ(CAPSULE)が書き下ろしたツアーを象徴するナンバーだ。その後、Perfumeはホログラムのように光で七色に輝く新衣装をお披露目して「すみっコディスコ」「ラヴ・クラウド」をパフォーマンスした。また海外公演でも定番となっている「P.T.A.」のコーナーでは、観客を「トム」「ヤム」「クン」の3つのグループに分け、あ~ちゃんの「トム!ヤム!クン!」に観客が「イエーイ!」で応え会場が1つとなった。

予定になかったアンコールで大合唱

ライブ終盤、Perfumeが現地のファンにMCの通訳をお願いする場面も。選ばれたファンは、 かしゆかの「初めてのバンコク。待っててくれてありがとう!」 、のっちの「タイ料理いっぱい楽しんでます。辛い物が苦手だったんですが、好きになりそうです。トムヤムクン最高!」、 あ~ちゃんの「私たちは9月に25周年目に入ります。山あり、谷あり。でも長い間続けてきたから今日がありました! 本当に(バンコクに)来てよかった!」というメッセージをしっかりと通訳して客席に伝えた。

その後、今回のツアーでも各地のファンを熱狂させた「MY COLOR」でライブは終了。しかし、最終日のバンコクはそれでは終わらなかった。ファンからの熱いアンコールに応え、どうしてももう一度出てきたくなったというメンバー。予定になかったアンコールとして、本編でも披露した新曲「The Light」を最後にもう一度パフォーマンスし、サビの「Wow-oh-oh」で会場中に大合唱を巻き起こしてアジアツアーを締めくくった。

なおバンコク公演の模様は日本国内の映画館でライブビューイングで中継されており、本日14日にはディレイビューイングが実施される。

セットリスト

「Perfume "COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5" Asia Tour 2024」2024年7月13日 UOB LIVE

00. Opening

01. FLASH

02. エレクトロ・ワールド

03. レーザービーム

04. ポリリズム

05. ∞ループ

06. Spinning World

07. アンドロイド&

08. FUSION

09. edge

10. CODE OF PERFUME

11. Moon

12. すみっコディスコ

13. ラヴ・クラウド

「P.T.A.」のコーナー

14. FAKE IT

15. The Light

16. チョコレイト・ディスコ

17. MY COLOR

<アンコール>

18. The Light