本日7月13日（土）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2024年夏アニメ作品まとめを公開中。
「なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか？」
- TOKYO MX：2024年7月13日（土）より毎週土曜日22:30～
- BS朝日：2024年7月14日（日）より毎週日曜日23:00～
- 関西テレビ：2024年7月14日（日）より毎週日曜日25:59～
- AT-X：2024年7月16日（火）より毎週火曜日20:30～
「ATRI -My Dear Moments-」
- TOKYO MX：2024年7月13日（土）より毎週土曜日24:00～
- BS11：2024年7月13日（土）より毎週土曜日24:00～
- 群馬テレビ：2024年7月13日（土）より毎週土曜日24:00～
- とちぎテレビ：2024年7月13日（土）より毎週土曜日24:00～
- AT-X：2024年7月15日（月）より毎週月曜日21:30～
「負けヒロインが多すぎる！」
- TOKYO MX：2024年7月13日（土）より毎週土曜日24:30～
- 群馬テレビ：2024年7月13日（土）より毎週土曜日24:30～
- とちぎテレビ：2024年7月13日（土）より毎週土曜日24:30～
- BS11：2024年7月13日（土）より毎週土曜日24:30～
- 中京テレビ：2024年7月13日（土）より毎週土曜日25:25～（第1話・第2話25:35～）
- 読売テレビ：2024年7月15日（月）より毎週月曜日25:59～（第1話26:04～、第2話26:09～）