TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」の特番が、7月19日24時からABEMAで放送される。
「TVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』♡ABEMAでISEKAIパーティー♡」と銘打たれたこの特番。ハーレイ・クイン役の永瀬アンナ、デッドショット役の山口令悟、リック・フラッグ役の八代拓が出演する。ABEMAのアニメSPECIAL3チャンネルにて放送され、アーカイブは9月30日まで視聴可能だ。
また第3話のあらすじと場面カットが解禁に。第3話では、首の爆弾を解除するため王国の女王アルドラと交渉を行ったハーレイたちが、暴れる獣人と魔法攻撃が入り乱れる危険な戦地へと送り込まれる。
「TVアニメ『異世界スーサイド・スクワッド』♡ABEMAでISEKAIパーティー♡」
ABEMA、アニメSPECIAL3チャンネル
日時：2024年7月19日（金）24:00～24:30
出演
永瀬アンナ（ハーレイ・クイン役） 、山口令悟（デッドショット役）、 八代 拓（リック・フラッグ役）
TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」
放送情報
TOKYO MX、BS11：2024年7月5日（金）より毎週金曜日24:30～
配信情報
ABEMA アニメ SPECIAL3 チャンネル：2024年7月5日（金）より毎週金曜日24:30～
見放題配信
ABEMA、U-NEXT、アニメ放題：2024年7月5日（金）より毎週金曜日25:00～
Prime Video、DMM TV、dアニメストア、FOD、Hulu：2024年7月8日（月）より毎週月曜日12:00～
各話レンタル配信
Prime Video、Google TV、music.jp、カンテレドーガ、クランクイン！ビデオ、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、Lemino：2024年7月8日（月）より毎週月曜日12:00～
J:COM STREAM、milplus、TELASA、iTSCOMオンデマンド：2024年7月9日（火）より毎週火曜日0:00～
スタッフ
監督：長田絵里
シリーズ構成・脚本：長月達平、梅原英司
キャラクターデザイン原案：天野明
キャラクターデザイン：細田直人
音楽：末廣健一郎
プロデュース：Warner Bros. Japan
アニメーション制作：WIT STUDIO
キャスト
ハーレイ・クイン：永瀬アンナ
ジョーカー：梅原裕一郎
デッドショット：山口令悟
ピースメイカー：子安武人
クレイフェイス：福山潤
キング・シャーク：木村昴
リック・フラッグ：八代拓
カタナ：安済知佳
アマンダ・ウォラー：くじら
フィオネ：上田麗奈
アルドラ：能登麻美子
セシル：福島潤
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