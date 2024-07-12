8月16、17日に北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージで行われる野外ロックフェス「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO」の出演アーティスト第4弾が発表された。
今回追加されたのは8月16日にAwich、緑黄色社会、17日にみゆな、-真天地開闢集団-ジグザグの4組。さらに17日に実施されるジョイントライブ企画「WEEKEND LOVERS 2024 “with You”」に奥田民生、中野ミホ（Drop's）、山本久土（久土'N'茶谷、M.J.Q）、Reiがゲスト出演する。
さらに両日のタイムテーブルと各アーティストの出演ステージも決定。16日はVaundy、17日はクリープハイプがメインステージ・SUN STAGEのトリを務める。このほか怒髪天は結成40周年を記念し、「仲間（ひと）のふんどし祭り」と銘打った特別なパフォーマンスを披露することが決まった。
チケットは「RISING SUN ROCK FESTIVAL」のオフィシャルサイトにて販売中。なおテントサイト付き通し入場券と17日券は完売している。
RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO
2024年8月16日（金）北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ
＜出演者＞
SUN STAGE
怒髪天（RSR2024×怒髪天結成40周年スペシャル～仲間［ひと］のふんどし祭り～） / 平井大 / UVERworld / sumika / Vaundy
EARTH TENT
ハンブレッダーズ / DISH// / BAND-MAID / syrup16g / ハルカミライ / WurtS（for CAMPERS）
RED STAR FIELD
Lucky Kilimanjaro / Awich / 羊文学 / 緑黄色社会 / RIZE / フジファブリック（for CAMPERS）
BOHEMIAN GARDEN
奇妙礼太郎BAND / 離婚伝説 / 森山直太朗 / never young beach / 折坂悠太（band） / ROTH BART BARON（for CAMPERS）
def garage
Hwyl（RISING★STAR） / moon drop / tonun / w.o.d. / ALI / a flood of circle / KID FRESINO / THA BLUE HERB
2024年8月17日（土）北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ
＜出演者＞
SUN STAGE
My Hair is Bad / LiSA / Saucy Dog / スピッツ / 東京スカパラダイスオーケストラ / 04 Limited Sazabys / indigo la End / クリープハイプ
EARTH TENT
SIX LOUNGE / THE BACK HORN / SHANK / HEY-SMITH / 木村カエラ / 菅田将暉 / XIIX / KOTORI
RED STAR FIELD
打首獄門同好会 / Kroi / ゴスペラーズ / 9mm Parabellum Bullet / フレデリック / the pillows / WEEKEND LOVERS 2024 “with You”
BOHEMIAN GARDEN
ReN / スガシカオ with FUYU / 泉谷しげる / 小山田壮平（band set） / Hedigan's / 奥田民生（弾き語り） / みゆな / ZION
def garage
Arata（RISING★STAR） / Laura day romance / Omoinotake / ヒトリエ / SHE'S / -真天地開闢集団-ジグザグ / ズーカラデル / Furui Riho / Billyrrom / YONA YONA WEEKENDERS / Bialystocks / Cody・Lee(李) / ammo
「WEEKEND LOVERS 2024 “with You”」参加アーティスト
LOSALIOS / The Birthday（クハラカズユキ、ヒライハルキ、フジイケンジ）
ゲスト：村越“HARRY”弘明（The Street Sliders） / イマイアキノブ / 斉藤和義 / YONCE（Suchmos、Hedigan's） / 奥田民生 / 中野ミホ / 山本久土（久土'N'茶谷、M.J.Q） / Rei