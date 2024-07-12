明日7月13日にTBS系で8時間にわたり放送される音楽特番「音楽の日2024」のタイムテーブルが発表された。

今年の番組テーマは「hope! 音楽のチカラ」。「音楽は希望と共にある」というメッセージを日本中へ発信して"歌でみんなを笑顔"にするため、総勢71組のアーティストが「日本に希望を与えてくれた楽曲」を歌唱する。

INI、新しい学校のリーダーズ、超特急、JO1などが登場する14時台を皮切りに、各アーティストの歌唱に加え特別企画も目白押しとなる今回の「音楽の日」。中でも昨年大きな話題となったダンスコラボステージは、今回は「垣根は越えた！今度はバトルだ！」というタイトルで20時台にオンエアされ、総勢18組のダンスボーカルグループがグループの垣根を超えてダンスバトルを繰り広げる。そして、寺岡呼人をバンドマスターにアイナ・ジ・エンド、ISSA（DA PUMP）、大野雄大・花村想太（Da-iCE）、ジェシー（SixTONES）、北村匠海（DISH//）、成田昭次・岡本健⼀（Rockon Social Club）、はっとり（マカロニえんぴつ）、MISIA、三浦大知といった面々がボーカルを務めるバンド企画「hope バンド」は21時台にオンエアされる。

また番組内では三代目 J SOUL BROTHERSとGENERATIONSが出演する、「サントリー ジムビームハイボール」の限定インフォマーシャルの放送も決定した。なお番組への参加を予定していたSUPER EIGHTは、アーティストサイドからの申し出で出演を見合わせることが発表された。

TBS系「音楽の日2024」

2024年7月13日（土）14:00～21:56

タイムテーブル＆歌唱曲

14:00台

▼中継

INI「Rocketeer」

新しい学校のリーダーズ「Tokyo Calling」

郷ひろみ「2億4千万の瞳」「できるだけ、」

JO1「Love seeker」

超特急「ジュブナイラー」

MINMI「シャナナ☆」

アリス（特別出演）「チャンピオン」

&TEAM「Dropkick」

s**t kingz「FFP feat. C＆K」

Travis Japan「LEVEL UP」

BE:FIRST「Mainstream」

▼“希望のうた”中継企画

Little Glee Monster「いつかこの涙が」＠神戸

15:00台

ENHYPEN「BLOSSOM」

櫻坂46「何歳の頃に戻りたいのか？」

DA PUMP「Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT」

乃木坂46「好きというのはロックだぜ！」

平井大「題名のない今日」

BOYNEXTDOOR「Earth, Wind & Fire（Japanese Ver.）」

ME:I「Click」

LE SSERAFIM「Perfect Night」

▼“希望のうた”中継企画

爆風スランプ「大きな玉ねぎの下で」＠日本武道館

FUNKY MONKEY BΛBY'S「希望の唄」「あとひとつ」＠石川・能登

WANIMA「旅立ちの前に」＠熊本

16:00台

アイナ・ジ・エンド「宝者」

倉木麻衣「Secret of my heart」

島津亜矢「I Was Born To Love You」

SPYAIR「オレンジ」

Da-iCE「I wonder」

DISH//「沈丁花」

TOMORROW X TOGETHER「Deja Vu［Japanese Ver.］」

Rockon Social Club「Summer of Love」

▼中継

AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）「恋するフォーチュンクッキー」

THE RAMPAGE「100degrees」

nobodyknows+「ココロオドル」

日向坂46「ドレミソラシド」

FANTASTICS「ブレイクライン」

17:00台

奥田民生「愛のために」

超ときめき♡宣伝部「最上級にかわいいの！」

長渕剛「乾杯」

新妻聖子「レット・イット・ゴー ～ありのままで～」

NewJeans「Supernatural」

ゆず「図鑑」

▼“希望のうた”中継企画

HIPPY「君に捧げる応援歌」＠岩手

18:00台

▼スペシャル企画 hope songライブ

AliA「かくれんぼ」

Omoinotake「幾億光年」

Kis-My-Ft2「Thank youじゃん！」

King & Prince「なにもの」

三代目 J SOUL BROTHERS「Awakening Light」

THE ALFEE「星空のディスタンス」

スガシカオ「Progress」“希望のうた”中継企画＠東京タワー

SixTONES「アンセム」「PARTY PEOPLE」

なにわ男子「サチアレ」

FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」

マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」

優里「ビリミリオン」

ゆず「虹」

WANIMA「ともに」“希望のうた”中継企画＠熊本

19:00台

▼スペシャル企画 hope songライブ

SEKAI NO OWARI「最高到達点」

Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」

SEKAI NO OWARI「Romantic」

Number_i「GOAT」

▼“希望のうた”中継企画

三浦大知「ALOS」＠種子島

Little Glee Monster「TOMORROW」＠神戸

▼大合唱企画

SUPER BEAVER「小さな革命」

20:00台

Snow Man「ブラザービート」「君は僕のもの」「ナミダの海を越えて行け」

▼“垣根は越えた！今度はバトルだ！”

INI

新しい学校のリーダーズ

AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）

&TEAM

坂道グループ（乃木坂46・櫻坂46・日向坂46）

THE RAMPAGE

三代目 J SOUL BROTHERS

JO1

GENERATIONS

Snow Man

Da-iCE

DA PUMP

超特急

TOMORROW X TOGETHER

Travis Japan

BE:FIRST

FANTASTICS

ME:I

ダンス界のホープ ダンスショータイム

THE JET BOY BANGERZ

BMSG TRAINEE

21:00台

MY FIRST STORY x HYDE「夢幻」

▼hope バンド