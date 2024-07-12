※後編では、NO.20(第20問)以降を掲載しています。NO.20(第20問)以前をお読みになりたい方は、前編をご購入ください。
はしがき
日本全国を８つのブロックに分けた団体戦で行われる「ＡＢＥＭＡ地域対抗戦inspired by 羽生善治」は４月13日に本戦トーナメント決勝が放送され、藤井聡太竜王・名人を擁するチーム中部が見事優勝を果たした。
大好評で幕を閉じた地域対抗戦の名シーンを振り返る。
【編】将棋世界編集部【執筆協力】相崎修司
【予選Ａリーグ】
○関東Ａvs関西Ａ●（５勝１敗）
●北海道・東北vs中国・四国○（５勝２敗）
○北海道・東北vs関西Ａ●（５勝４敗）
●関東Ａvs中国・四国○（５勝４敗）
●北海道・東北vs関東Ａ○（５勝１敗）
→チーム中国・四国、チーム関東Ａが本戦進出
【予選Ｂリーグ】
○中部vs関西Ｂ●（５勝１敗）
●関東Ｂvs九州○（５勝４敗）
○関東Ｂvs関西Ｂ●（５勝４敗）
○中部vs九州●（５勝４敗）
○関東Ｂvs九州●（５勝３敗）
→チーム中部、チーム関東Ｂが本戦進出
【準決勝】
●関東Ａvs中部○（５勝１敗）
○関東Ｂvs中国・四国●（５勝４敗）
【決勝】
●関東Ｂvs中部○（５勝１敗）
※本文中の段位は将棋世界本誌掲載当時のもの
NO. 20
●ヒント●
地域対抗戦ではエースが大車輪の活躍を見せるケースが多い。チーム関東Ａは２位決定戦でも羽生九段が獅子奮迅。第３局から４連勝で本戦入りを決めた。図は第５局の対小山四段戦。落ち着いた一着とは。 （５手）