札幌公演終了後にアクシデント発生!? リスナーから寄せられた“ウエハース事件”にSCANDAL・TOMOMIが反省「ごめんなさいしか言えない…」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。7月8日(月)の配信では、「SCANDAL TOUR 2024"LUMINOUS"」に参加したリスナーの「アクシデント」に関するメッセージを紹介しました。HARUNA:今回は、ひたすらメールを読んでいきます。メールが溜まっていますからね。<リスナーからのメール・RUKAさん>SCANDALのみなさん、こんにちは! メールを送るのは今回で2度目になります。今回、LUMINOUSツアーに行った際に私の身に起きた事件と偶然をお話ししたいと思います。事件が起きたのは札幌公演の2日目のときでした。事の発端は、ライブ終演にともちゃん(TOMOMI)が配っていたサンリオのウエハースでした。TOMOMI:はい、ごめんね……。HARUNA:もうわかってるの!?TOMOMI:うん、わかっている……。最後の挨拶の際、私は友人たちと真ん中の3列目あたりで片手にスマホ、そしてもう片方はファンサを貰うために片手ハートをしていました。メンバーたちがみんなにファンサするなか、ともちゃんがウエハースを配り始めました。すると、2枚目に投げたウエハースが私のほうに向かって飛んできたのです。スローモーションでこっちに向かってくるなと思った瞬間、気づいたときには見事私の顔面に直撃。ウエハースは私の顔面経由で後方に飛んでいきましたが、ウエハースは無事に友人がゲット。おいしくいただきました。直撃した際に声を発したつもりはなかったのですが、自分で撮った動画と友人たちが撮った動画を見返した際に「あ! いだぁあああ」とけっこうなボリュームでおじさんのような声を出していたことが発覚。その夜、友人たちと"ウエハース事件"で盛り上がりました。ですが、唯一私の顔面に直撃している瞬間の動画を収めることができなかったことが私たちの心残りでした。そんな話をした翌日、函館公演にも行く予定だったので札幌から函館に移動し、函館の街を散策していたところ、突然見知らぬ方から「あの~、ウエハースさんですか?」と声をかけられました。その方はなんと、札幌公演のときに私のうしろにいた方でした。もしかしてと思い、昨日の動画を見せてもらうと、私の顔面に直撃した映像が記録されていました。声をかけてくださった方はとても優しく、その動画をいただくことができました。函館公演の会場でもその方と再会し、一緒に写真を撮ったりして思い出がさらに増えて、悔いなく北海道遠征を終えることができました。2日連続で事件と偶然が重なり驚くことばかりでしたが、ある意味で最高の思い出になりました。ボールが顔面に直撃したことはありますが、ウエハースが顔面に直撃したのは人生で初めてでした。初めての経験と最高に楽しい思い出をありがとうございました。TOMOMI:すみませんでした……。HARUNA:私はその現場を目撃しました!RINA:目撃したね。びっくりした。TOMOMI:私はぜんぜん気づいていなかったんだよね……。HARUNA:ウエハースを投げて、違うお客さんのほうを見てたよね。TOMOMI:そうそう。HARUNA:面白かった! あ、面白かったって言ったらかわいそうか……。RINA:リスナーさんが、こういう風に受け止めてくれよかったよね。ほんとにみんな気をつけようね。TOMOMI:ごめんなさいしか言えない……。HARUNA:でも、偶然次の日にライブでうしろにいた方に話しかけられるなんてね……。RINA:そんなことあったんや……。HARUNA:すごいな。RINA:いいですね~。つながりが面白い。HARUNA:うん。TOMOMI:そんな強く投げるつもりはなかったんだけど……。HARUNA:別に強くはなかったと思うけど。TOMOMI:でも痛かったらしいから、強かったのかもしれない……。RINA:おでこに「ビターン!」ってなったからね。「アニメかな?」っていうぐらいの感じだったし、直撃だったからね。